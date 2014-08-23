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Yaşam

Kerem Alışık annesinin modaevini çalışanlara bıraktı

Modaevini emektar çalışanlarına bırakan Kerem Alışık, onlara destek sözü de verdi

23 Ağustos 2014 10:27

Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan’ın vefatının ardından sanatçının Nişantaşı’ndaki modaevini emektar çalışanlarına bıraktı.

25 Temmuz’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda eden usta oyuncu Çolpan İlhan, 1970’li yılların sonunda yapmaya başladığı çizimlerle moda sektörüne adım atmıştı. Sanatçının, Nişantaşı’nda kendi adını taşıyan bir modaevi de vardı. Annesinin büyük emek verdiği Çolpan Modaevi’ni kapatmak istemeyen Kerem Alışık, geçtiğimiz günlerde modaevinin çalışanlarıyla bir araya geldi. Modaevini emektar çalışanlarına bırakan Alışık, onlara destek sözü de verdi.

 

Burası size emanet

 

Büşra Bozok Aytek’in Hürriyet’teki haberine göre, Çolpan Modaevi’nin stilistlerinden Funda Sarı, Kerem Alışık’la yaptıkları görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:

“Burası Çolpan İlhan’ın yaşam kaynağıydı. Hâlâ sipariş almaya devam ediyoruz. Eminim Çolpan Hanım da böyle olmasını isterdi. Kerem Bey ziyaretimize geldiğinde ‘Moda sektörü bilmediğim bir alan ama annemin ikinci evi gibi gördüğü burayı kapamayı aklımdan bile geçirmedim’ diyerek burayı bize emanet etti. Kendisi hem maddi hem manevi her zaman Çolpan Modaevi’nin arkasında olacağını söyledi. Biz de bu emaneti sonuna kadar taşıyacağız.”

Funda Sarı, Huriye Dersin, Remzi Güneş, Fatma Gemuhluoğlu ve İbrahim Özkaya, “Çalışan değil, evlat gibiydik onun için. Çolpan İlhan ismini yaşatmaya devam edeceğiz” diyor.

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