Kerem Aktürkoğlu, Ronaldo ve Messi'yi geride bıraktı

Galatasaray'la sözleşmesini yenileyen Kerem Aktürkoğlu, Kasım ayına damga vurdu. Milli futbolcu, geçtiğimiz ay internette en çok aranan futbolcu oldu.

Galatasaray yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Milli takımda, Avrupa'da ve ligde oynadığı futbolla dikkatleri çeken Kerem Aktürkoğlu, internette de adından söz ettirdi.

23 yaşındaki futbolcu, Transfermarkt'ın sitesinde 1 - 30 Kasım tarihlerinde adı en çok aratılan futbolcu oldu. 535 bin 950 kez aratılan Aktürkoğlu'nu 460 bin ile Ronaldo, 392 binle Messi takip etti.

Süper Lig'den 4 isim

Sitede en çok aranılan isimlerin listesini yayımlayan Transfermarkt'ta Süper Lig'den 4 isim yer aldı.

İşte ilk 10:

Kerem Aktürkoğlu

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Mesut Özil

Dani Alves

Talisca

Robert Lewandowski

Olimpiu Morutan

Erling Haaland

Alex Cicaldau

"Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum"

Kerem Aktürkoğlu, sar-kırmızılılara 5 yıllık imza atmasının ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "En başından beri iki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih (Terim) hocama da teşekkür ediyorum. İlk günden beri inandığı, güvendiği ve şans verdiği için. Ben de elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.