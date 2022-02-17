Kerem Aktürkoğlu, Marcao ile yaşadığı kavgayla ilgili ilk kez konuştu

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sezon başında Marcao'yla yaşadığı kavga için "Yaşananlar gerçekten zordu. Aşmak zorundaydım ve aştım" dedi.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Dergisi'ne verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, çocukluğundan beri Galatasaray'ı tuttuğunu söyleyerek "Çok büyük sempatim vardı ama bu kararı ailemle konuşarak aldım. Galatasaray'da daha çok şans bulabileceğimi de düşündüm." dedi. Ayrıca Fatih Terim'inde kendisi ve ailesiyle iletişimi geçtiğini belirterek "21 yaşındaydım ama iletişimi ailemle yapmaları bana verdikleri değeri gösterdi. Süper Lig'de çok kulüple görüştüm, daha fazla para veren kulüpler de oldu ama kariyerim için Galatasaray'ı seçtim." diye ekledi.

"Bu durumu hiç hak etmedik"

Kerem Aktürkoğlu takımın kötü gidişatı hakkında futbolcular olarak büyük hüsran yaşadıklarını belirterek şunların söyledi, "Galatasaraylı olan herkes bu durumdan şikayetçi, özellikle de biz futbolcular.

Elbette bunu değiştirmek, konumumuzu daha farklı yere getirebilmek için çalışıyoruz ve sahaya çıkıyoruz. Şanssızlık da peşimizi hiç bırakmadı. Avrupa'da çok güzel maçlar çıkartıp, ligde puanlar kaybettik. Bunlar bizi çok düşürdü. Ancak profesyonel futbolcuysan bunlar bahane olamaz. Bu gidişatı sadece biz durdurabiliriz."

"O konuyla ilgili hiç konuşmadım"

Milli futbolcu, Marcao ile yaşadığı kavga içinse "Marcao ile yaşananlar gerçekten zor bir andı. O konuyla ilgili hiç konuşmadım, çok da konuşmak istemiyorum ama aşmak zorundaydım ve aştım. Geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim." diye belirtti.