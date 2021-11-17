Kerem Aktürkoğlu: Kötü günleri geride bıraktık

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen Milli Takım'da ilk golü atan Kerem Aktürkoğlu bu maçta öz güven kazandıklarını ve kötü günleri geride bıraktıklarını söyledi.

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nin son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaştı. Milliler, 1-0 geriye düştüğü maçı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle kazandı.

Play-off'larda oynamayı garantileyen Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu maç sonunda TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Mutlu olduğunu dile getiren oyuncu, "Golü yedik, o biraz beklediğimiz gibi değildi ama çabuk reaksiyon verdik. 2'de 2 yapmak istiyorduk, yaptık. Play-off'tan gideceğiz, seri başı değiliz, güçlü rakipler var ama Dünya Kupası'na gitmek için onlardan birini elememiz gerekiyor. Öz güvenimizi kazandık. Eski kötü günleri geride bıraktığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Halil Dervişoğlu ile aralarındaki uyum hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Halil'le çok iyi anlaşıyoruz, burada da o uyumu sağladık. Bazı maçlarda tabii olmuyor ama bence burada da güzel uyum sağladık." dedi.

Abdülkadir Ömür ise "Dünya Kupası bizim için çok önemli. En iyi şekilde mücadele edip, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Sakatlıktan sonra bazı şeyler yaşadım ama pes etmedim. Burada da forma giydiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Elimden geleni yapıyorum, tek istediğim katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.