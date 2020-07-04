Kerem Aktürkoğlu imza için İstanbul'da

Erzincanspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda Galatasaray'da forma giymesi bekleniyor.

Transferde rotayı genç ve maliyeti uygun isimlere çeviren Galatasaray, TFF 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'da forma giyen ve bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'na imzayı attırıyor. İsmi Fenerbahçe ile de anılan genç futbolcu, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Son dönemde adı Süper Lig ekipleriyle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi.