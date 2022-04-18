Kerem Aktürkoğlu: Büyüklerime ve hocalarıma asla terbiyesizlik yapmam

Galatasaray'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenen Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyundan alındığı sırada teknik direktör Torrent ile kısa bir görüşmesi olan ve kenara gelirken sinirli olduğu görülen Kerem, yaşananları yayıncı kuruluşta şu ifadelerle anlattı:

"Büyüklerime ve hocalarıma asla terbiyesizlik yapmam. Ben zaten geçen hafta Fenerbahçe maçına da sakatlıktan tam iyileşmeden çıktım. Bu maç da aynı şekilde. Ağrılarım vardı. İğneyle oynuyordum. Hocaya 70 dakika oynayabilirim demiştim. Ayağımı sordu. Yanlış anlaşılma olduysa özür dilerim ama hocamızla hiçbir problemimiz yok. İlişkimiz iyi. Orada dediğim gibi ayağımın durumunu sordu. Çünkü son şutu çekmemem gerekiyordu.

Bu sene beklediğimin üstünde sorumluluk aldığımı düşünüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Her maça bu sorumluluk ve özgüvenle çıkmak beni daha da motive ediyor."