Kerem Aktürkoğlu: Belki lider olarak Dünya Kupası'na gideriz

A Milli Futbol Takım'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Cebelitarık maçının arından yaptığı açıklamada "Takım olarak çok iyi performans sergiledik. Hollanda-Norveç maçı var. Belki lider olarak Dünya Kupası'na gideriz" dedi.

Milli Takım'ın tarihteki 800. golüne imza atan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından İbrahim Kırkayak'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"800. golü attığımı yeni öğrendim. Anlamlı bir gol oldu. Takım olarak çok iyi performans sergiledik. Hollanda-Norveç maçı var. Belki lider olarak Dünya Kupası'na gideriz. Burak ağabey sağ olsun bugün bizim için oynadı hepimize asist yaptı. Rakibimizin durumunu biliyorduk ama risk alıp erken bir kontraataktan yiyeceğimiz gol bizi sıkıntıya sokabilirdi. Oyunu oraya yığarak sıkıntıya girmek istemedik. Tedbirli oynadık. İstediğimizi skoru da bulduk."