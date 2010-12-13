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Yaşam

KEPSUT'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA KEPSUT (A.A)

13 Aralık 2010 20:41

-KEPSUT'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA KEPSUT (A.A) - 13.12.2010 - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 3 gündür yaşanan elektrik kesintisi sona erdi. Ancak sıkıntının tam anlamıyla giderilememesi ve kötü hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Kepsut'ta, kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu yaşanan elektrik sıkıntısı giderildi. İlçeye elektrik verilmesine karşın yaşanan sorunun tam anlamıyla çözülememesi ve ağır kış şartları göz önünde bulundurularak 14 Aralık Salı günü de Kepsut merkez ve bağlı köylerinde eğitime ara verildiği bildirildi. Kepsut'a bağlı köylerde bugün de eğitim yapılamamıştı.

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