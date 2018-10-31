Kepler teleskobu binlerce keşiften sonra emekliye ayrılıyor

Güneş sistemi dışındaki Dünya büyüklüğündeki gezegenleri keşfetmek amacıyla NASA tarafından uzaya fırlatılan uzay gözlemevi Kepler emekliye ayrılıyor.



İsmini astronom Johannes Kepler’den alan uzay aracı, 7 Mart 2009’da Dünya’yı izleyen güneş merkezli bir yörüngeye fırlatıldı. Dokuz yıllık çalışmasının ardından yakıtı azalan uzay aracının emekliliği NASA tarafından 30 Ekim 2018’de duyuruldu.



NASA, güneş sistemimiz dışında 2 bin 600 gezegenden fazlasını keşfeden Kepler’in Dünya’dan uzakta, şu anki güvenli yörüngesinde emekliye ayrılmasına karar verdi.



NASA’nın Washington’daki Bilim Misyonu Direktörlüğünün ilgili yöneticisi Thomas Zurbuchen, "NASA’nın ilk gezegen bulma görevine çıkan Kepler, beklentilerimizin de üzerinde bir performans sergileyerek güneş sistemi içerisinde ve ötesindeki uzayda yaşam araştırma ve keşiflerimize ortam hazırladı. Kepler, yalnızca orada kaç tane gezegenin olabileceğini göstermekle kalmadı, bilim dünyasında fırtına yaratan tamamen yeni ve güçlü bir araştırma alanı oluşturdu. Onun keşifleri evrendeki yerimize yeni bir ışık tuttu ve yıldızların arasındaki olasılıkları ve heyecan verici gizemleri aydınlattı" dedi.