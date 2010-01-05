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Yaşam

Kepler keşfe başladı

Uzay teleskobu Kepler, göreve başladıktan sonraki ilk Güneş dışı gezegen keşfini yaptı.

05 Ocak 2010 02:00

T24- Güneş Sistemi'nin dışında Dünya'ya benzer gezegenler bulmak için Mart 2009'da uzaya gönderilen Amerikan uzay teleskobu Kepler, ilk beş dış gezegen keşfini yaptı. Ancak bu gezegenler yaşam barındırması için çok sıcak.

                                
Amerikan uzay araştırmaları kurumu NASA'nın Ames Araştırma Merkezindeki Kepler bilimsel ekibinin sorumlusu William Borucki, bu gözlemlerin güneş sistemlerinin nasıl oluştuğunu ve yıldızları ile gezegenlerini doğurmak için kozmik gaz ve toz diskinden nasıl geliştiğini anlamaya olanak sağladığını belirtti.

Borucki, bu hafta Washington'da başlayan 215. Amerikan Astronomi Birliği (AAS) toplantısı sebebiyle basına yaptığı açıklamada, bu keşiflerin aynı zamanda Kepler'in gözlem cihazlarının iyi çalıştığını ve tüm hedeflerini yerine getirebileceğini gösterdiğini kaydetti. 

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