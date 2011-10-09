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Yaşam

Kepçeli ambulans

Alanya’da tedavi için evinden belediyeye ait bir kepçeyle çıkarılan 307 kiloluk kadın 60 kilo vererek döndü.

09 Ekim 2011 03:00

 

T24- Alanya’da tedavi için evinden belediyeye ait bir kepçeyle çıkarılan 307 kiloluk kadın 60 kilo vererek döndü. 2.5 ay tedavi gören kadın yine kepçe yardımıyla evine çıkarıldı.




Hürriyet'in haberine göre, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan ve tedavisi için evinden belediyeye ait kepçeyle balkondan alınarak hastaneye götürülen 307 kiloluk Naciye Erdemir (47), 2.5 ayda 60 kilo vererek perşembe günü evine döndü.


Hastaneden obez ambulansıyla getirilen Erdemir, 2 katlı müstakil evin balkonuna iş makinesi yardımıyla çıkarılıp odasındaki yatağına yatırıldı.


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Erdemir, “Hastaneye 307 kilo olarak gittim, 247 kiloya düştüm. Bundan sonraki tedavi süreci evimde devam edecek. Umarım kilo vermeye devam ederim. Oksijen tüpüne bağlı yaşıyorum. Oksijen tüpü olmadan nefes almakta zorluk çekiyorum. Tedavi sürecinde yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.



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