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Yaşam

Kepçe operatörü iş makinasının altında kaldı!

Taş ocağında pazar mesaisi yapan 22 yaşındaki kepçe operatörü devirdiği kepçenin altında kaldı.

29 Mayıs 2011 03:00

T24 - Taş ocağında pazar mesaisi yapan 22 yaşındaki kepçe operatörü devirdiği kepçenin altında kaldı.

Adapazarı’ndaki Taşkısığı Mahallesi’nde bulunan taş ocağında çalışan kepçe operatörü, 22 yaşındaki Talha Aydoğdu çalışma yaptığı sahada kepçeyi devirdi. Kazada ters dönen kepçenin altında kalan Aydoğdu, ezilerek öldü.



Kaza, saat 12.00 sıralarında Taşkısığı Mahallesi’ndeki taşocağında meydana geldi. 1 çocuk Talha Aydoğdu, bugün taşocağında kepçe ile çalışmaya başladı. Aydoğdu bir anlık dikkatsizlik sonucu kepçeyi 5 metrelik şarampole devirdi. Kazada ters dönen kepçenin altında kalarak öldü. Yaklaşık 3 saat süreyle kepçe altında kalan Talha Aydoğdu’nun cesedi Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine kepçenin altından çıkartılarak hastane morguna götürüldü.



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