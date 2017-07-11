Kepçe kulak ameliyatı ile psikolojik sorunların önüne geçilebilir

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, kepçe kulak sorunu olan çocukların yaz döneminde ameliyat olarak okula başlaması gerektiğini ifade ediyor.

2 çocuktan biri ''Kepçe Kulak''

Birgün'ün haberine göre, insan kulağı gelişimini neredeyse ilkokul çağında tamamlıyor. Yani 6 yaşına gelmiş bir çocuğun kulakları yüzde 80 oranında tamamlanmış demektir.

Kepçe kulak nedir ?

Kulak kıkırdağı yumuşak doğan çocuklarda açı sorunu olacağı için kepçe kulak problemi yaşanmaktadır. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, doğumdan hemen sonra kalıp ve bantlama yardımıyla ilk 3 ay içerisinde bebeğin kulaklarını normal hale getirmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak bebek 3 ayı geçtikten sonra yapılan bu tip tedavilerin başarısız olacağını ekledi:

“Gündelik dilde ‘kepçe kulak’ olarak ifade edilen geniş ve büyük kulaklar bebeklik döneminde ailelere sempatik gelebilir. Ancak bu durum çocuk için, oyun ve okul döneminde kâbusa dönüşmektedir. Çocukların sınır tanımayan acımasız yorumları çocuğu okuldan ve sosyal hayattan uzaklaştırabilir. Bu nedenle kepçe kulak sorununu okul öncesi dönemde çözümlemek gerekiyor.”

Genetik geçiş

Kepçe kulaklık genetik geçişi olan bir durumdur. Anne ya da babasında kepçe kulak olanlarda görülmektedir. Kelt ırkında ve Japonlarda çok daha sık rastlanır. Bu durumun çözümü ise çok kolay: Ameliyat.

Yazın ameliyat olunmalı

Kepçe kulak sorunu olan çocuklar için en ideal ameliyat zamanı ilkokul öncesi ve yaz dönemidir. Çocuğunuzun bu problemden kurtulmasını sağlayarak yaşayacağı psikolojik sorunları engelleyebilirsiniz.

Ameliyat için ideal yaş ise 4-6 yaş arasıdır. Erken yaşta ameliyat olması hem çocuğun ruhsal olarak yaralanmasını önler, hem de yumuşak olan kıkırdaklar daha kolay şekillenir.

Kolay bir ameliyat

Kepçe kulak sorunu olan çocuklar için en ideal ameliyat zamanı ilkokul öncesi ve yaz dönemidir. Çocuğunuzun bu problemden kurtulmasını sağlayarak yaşayacağı psikolojik sorunları engelleyebilirsiniz.

Ameliyat için ideal yaş ise 4-6 yaş arasıdır. Erken yaşta ameliyat olması hem çocuğun ruhsal olarak yaralanmasını önler, hem de yumuşak olan kıkırdaklar daha kolay şekilleniyor.

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, ameliyatın kulak arkasından kesilerek yapıldığını ifade ediyor: “Kıkırdaklar özel teknik ve dikiş yöntemleriyle zayıflatılıp yeniden şekillendirilerek, onarılır. Böylece izin kulak arkasında kalması, kıkırdağın kesilmemesi, kulak arkasından cilt çıkartılmaması, şişliklerin çok az olması ve sonuçların kalıcı olması sağlanır.”

Kepçe kulak ameliyatı sonrasında çocuk hastanede kalmak zorunda değildir. Kulak ameliyatından iki gün sonra bandaj alınır ve normal hayat dönüş yapılır.

Çocuğunuza bu basit ameliyat ile daha mutlu ve başarılı bir okul hayatı sağlayabilirsiniz.