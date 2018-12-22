Kenya'nın yeni paralarının üzerine, soyu tükenen hayvanların resimlerini basıyor

Kenya, piyasaya sürdüğü yeni para biriminde paranın üstüne eski devlet başkanlarının yerine soyu tükenmekte olan yerel vahşi doğadan motifleri kullanmayı tercih etti.

Yeşilist’te yer alan habere göre, ‘Yeni nesil’ bir, beş, on ve yirmilik bozuk paraların üstünde zürafa, aslan, gergedan ve fil resimleri yer alıyor. Bu uygulama, 2010 yılında kabul edilen Kenya anayasasıyla uyumlu olarak, paranın “Kenya’yı ya da Kenya’nın bir yönünü betimleyen ya da sembolize eden ancak herhangi bir bireyin portresini taşıyamayacak resimlere sahip olması gerektiği’’ ile örtüşen bir uygulama olarak görülüyor.

Ülkenin mevcut başkanı Uhuru Kenyatta, yeni madeni paraların tanıtımını yaparken tasarımların Kenya’nın en iyi yönlerini yansıttığının altını çizdi: Doğal güzellik ve kültürel çeşitlilik.

Kenyatta, “Bir milletin para birimi sadece değer değişimi için bir araç değildir. Para birimleri üzerindeki motifler ve tasarım öğeleri, bir ülkenin kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini yücelterek, geçmişi kaydetmenin benzersiz bir yolunu sunar. Kenya’mızın yeni madeni paraları ülkemizi en iyi tanımlayan yönleri ön plana çıkarıyor” diyerek bu yeni uygulamadan ne kadar mutlu olduğunu dile getirdi.

Kenya’da vahşi yaşamın önemi

Ülkenin yaban hayatı ve milli parkları Kenyalılar için büyük bir gurur kaynağı olmanın yanı sıra, aynı zamanda ülke ekonomisinin de önemli bir parçası. Turizm kaynaklı sağlanan bu gelire örnek olarak, 2017 yılında 2,3 milyondan fazla insanın Kenya milli parklarını ziyaret ettiği ve bu sayının her geçen yıl arttığı söylenebilir.

Ülkede aynı zamanda, hayvan toplulukları kaçak avlanma mücadelesi veriyor. 2017 yılında; 69 fil ve 1.000’den daha düşük bir nüfusa sahip gergadan ırkının dokuzu avlandı ve öldürüldü. Bu kaçak avlanma miktarı vahşi doğadaki hayvan çeşitliliğini derinden etkiliyor.

Birçok Kenyalı, ülkenin yaban hayatıyla yakından ilgileniyor. Mayıs ayında, kaçakçıları cezalandırmak için tartışmalı yeni bir tedbir, ölüm cezası şeklinde teklif edildi. Kenya’nın turizm ve yaban hayatı bakanı Najib Balala’ya göre, bu tekilif bile ülkenin vahşi hayvanlarını korumak için yeterli değil: “2013 yılında yürürlüğe giren ve suçluları ömür boyu hapse ya da 200 dolar para cezasına mahkum eden bir Yaban Hayatı Koruma Yasası’na sahibiz. Ancak bu, kaçak avlamanın önünü kesecek kadar caydırıcı olmadı, dolayısıyla önerilen daha katı bir yasa.”