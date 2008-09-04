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Yaşam

Kenyalılar kar ile tanıştı

Tropikal iklimin hüküm sürdüğü Afrika ülkesi Kenya'ya ilk kez kar yağdı.

04 Eylül 2008 03:00

Tropikal iklimin hüküm sürdüğü Afrika ülkesi Kenya'ya ilk kez kar yağdı. Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkelerinden biri olan Kenya’nın kıyı kesiminde tropikal, iç kesimde çöl iklimi hakim. Ancak Kenyalılar dün sabah uyandıklarında hayatlarında bir ilki yaşadı, çünkü ülkenin Busara köyüne kar yağdı.

Başkent Nairobi’nin kuzeybatısındaki köyde, kar küçük bir alana yağsa da yaydığı mutluluk oldukça fazlaydı. Kar görmek için yakın yerlerden Busara köyüne gelenler oldu. Yetkililer Busara köyüne kar yağmasını iklim değişikliği ve bölgedeki ormanlık alanların tahrip edilmesine bağlıyor.

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