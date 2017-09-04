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Dünya

Kenyalı kadınların kurbanlık mücadelesi

Daadab, 4 Eylül, (DHA) - Kenya'da mülteci kampında yaşayan kadınlar, zorla ellerinden alınmak istenen kurbanlığı vermemek için erkeklerle mücadele etti

04 Eylül 2017 23:29

Daadab, 4 Eylül, (DHA) - Kenya\'da mülteci kampında yaşayan kadınlar, zorla ellerinden alınmak istenen kurbanlığı vermemek için erkeklerle mücadele etti.

Kenya\'nın kuzeydoğusunda Daadab kampında gerçekleşen kurban dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Kadınlara verilen kurbanlığı zorla ellerinden almak isteyen bir grup erkekle kıyasıya mücadele eden kadınların görüntüleri, dağıtım alanında çalışan bir gönüllü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kurbanlığı vermek istemeyen kadınların ellerinde sopa ve pala bulunanlara karşı verdikleri amansız mücadele görünüyor. Kurbanlığı tutan kadınlar uygulanan tüm şiddete rağmen kurbanlığı vermemekte direniyor.

Kenya\'nın kuzeydoğusundaki Daadab mülteci kampında, 463 bin civarında mülteci zor koşullar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

 

Görüntü Dökümü:

-Kurbanlığı tutan kadınların etrafını çeviren kalabalık

-Kadınlardan kurbanlığı almak isteyenlerin sopalarla saldırışı

-Kadınların mücadelesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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