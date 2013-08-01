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Dünya

Kenyalı avukat Hz. İsa'nın ölümü için İtalya ve İsrail'e dava açtı

Kenyalı bir avukat 2 bin yıllık davanın yeniden görülmesi için Lahey'de dava açtı. Dava kabul edilirse, sanık sandalyesinde İtalya ve İsrail olacak

01 Ağustos 2013 15:53

Kenyalı avukat Dola Indidis, Hz İsa'nın ölümünde haksız yargı süreci ve çarmıha gerilişi için İsrail ve İtalya'ya dava açmak üzere Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.

Roman Katolik avukat Dola Indidis, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'na giderek, İsa'nın ölümünden İsrail, İtalya, Roma İmparatoru Tiberius, Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Yahudi Kralı Herod ile Romalı vali ve aynı zamanda Hz. İsa'nın yargılandığı davanın hakimi olan Pontius Pilate'yi sorumlu tutan davayı açtı.

Sabah gazetesindeki habere göre, Indidis bu davayı açmaktaki amacının Hz. İsa'nın saygınlığını muhafaza etmek ve Nazaretli İsa için adaleti getirmek olduğunu söyledi.

Öte yandan avukat Indidis, yargılama sürecinde önyargı ve suistimal olduğunu, Hz. İsa için verilen hükmün Hristiyan yasalarıyla da uyuşmadığını belirtti.

 

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