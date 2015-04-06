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Dünya
Deutsche Welle

Kenya’dan misilleme

Kenya Hava Kuvvetleri, 140’tan fazla öğrencinin hayatını kaybettiği üniversite katliamının ardından Somali’deki Eş Şebab kamplarına hava saldırısı düzenledi.

06 Nisan 2015 22:32


Yaklaşık dört gün önce Eş Şebab milislerinin Kenya'daki bir üniversiteye saldırı düzenleyip, 140'tan fazla öğrenciyi katletmesine Kenya hükümetinin yanıtı gecikmedi.

Kenya Hava Kuvvetleri, hafta sonu komşu Somali'deki Eş Şebab'a ait iki kampa hava saldırısı düzenledi. Kenya Ordusu Sözcüsü David Obonoyo, sınır bölgesi Gedo'daki iki kampın bombalandığını açıkladı. Ordunun kaydettiği görüntülere göre, her iki kamp da yerle bir edildi. Ordunun, Eş Şebab'ın buradaki kamplardan Kenya'ya saldırı düzenleyeceği istihbaratı aldığı öne sürüldü. Somali'de etkin durumda olan radikal İslamcı Eş Şebab ise kampların saldırıya uğramadığını iddia etti.

Eş Şebab militanları geçen hafta Kenya’nın Garissa kentindeki üniversiteye saldırı düzenlemiş ve çoğu Hristiyan 147 öğrencinin hayatına son vermişti. Şu ana kadar saldırıyla bağlantılı beş kişi gözaltına alındı. Kenya İçişleri Bakanı Mwenda Njoka, saldırıyı düzenlemekle suçlanan kişilerin Somali'ye kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

Kenya hükümeti ayrıca saldırıyı planladığına inanılan, Eş Şebab'ın önde gelen isimlerinden Muhammed Kuno Gamadheere'nin başına 200 bin euro ödül koydu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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