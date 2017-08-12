Kenya'daki seçimi Kenyatta kazandı

Kenya'da Salı günü yapılan ve devlet başkanı, meclis üyeleri ve yerel yönetimleri belirleyen üçlü seçimlerde görevdeki Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın oyların yüzde 54,27'sini alarak kazandığı açıklandı. Kenyatta'nın rakibi Raila Odinga'nın oyları yüzde 44,74'te kaldı.

Sonuçların ilan edilmesinden sonra bir konuşma yapan Kenyatta, kendisine gösterdikleri güvenden dolayı Kenyalılara teşekkür etti. Devlet Başkanı zafer konuşmasında "Başladığımız işe ve bu büyük ulusumuza hizmet etmek için kendimizi adamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla Devlet Başkanı'nı suçlayan rakibi Odinga'ya da seslenen Kenyatta, ulusu yaratmak için beraber çalışma çağrısında bulundu.

Odinga, seçimlere hile karıştığı iddiasını ortaya atmış ve devamında yaşanan protesto gösterilerinde ülke çapında en az üç kişi hayatını kaybetmişti.

Gösteriler yeniden başladı

Resmi sonuçların açıklanmasıyla birlikte Odinga taraftarları başkent Nairobi'nin Kibera mahallesinde protesto için sokaklara çıktı. Mahallede silah seslerinin işitildiği bildirildi.

Ülkenin güneybatısındaki Odinga destekçisi Kisumu kentinde de seçim sonuçlarını kabul etmeyen protestocuların şiddet eylemlerine kalkıştığı, polisin de göstericilere göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdiği belirtiliyor.

Doğu Afrika ülkesinde 2007 seçimlerinde de benzer şiddet olayları yaşanmış ve binden fazla Kenyalı hayatını kaybetmişti. Odinga o seçimleri ve takip eden 2013 seçimlerini kaybetmiş ve hile yapıldığı gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye taşıdığı itiraz başvurusu reddedilmişti.

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AFP/AP/Reuters/ÇÖ/HS