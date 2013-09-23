Kenya'daki AVM kuşatması sürüyor; örgüt rehineleri öldürmekle tehdit etti

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 68 kişi hayatını kaybetti 175 kişi de yaralandı. AVM'de 2 gündür süren kuşatmada Kenya ordu sözcüsü, hala devam eden operasyonda, El Kaide bağlantılı El-Şebab militanlarınca rehin alınanların büyük kısmının kurtarıldığını açıkladı.

Askeri birliklerce kuşatılmış olan alışveriş merkezinde İsrail özel kuvvetlerinin de destek verdiği operasyon hala sürüyor.

Kenya İçişleri Bakanı Joseph Ole, yaklaşık 10-15 kadar militanın içeride olduğunu belirtti. Bakan son gelişmeleri,"Rehineleri sağ salim çıkarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Alışveriş merkezinden binden fazla kişi tahliye edildi" sözleriyle değerlendirdi.

The Guardian'ın bölgede bulunan muhabiri Guy Alexander, Kenyalı güvenlik güçlerinin AVM etrafında yaptığı aramalar sırasında, El Şebab üyelerinin kalabalığın içinde saklanmış olabileceği ihtimaline karşı, kalabalığın içine biber gazı attığını ve kaosa sebep olduğunu belirtti.

AVM'de çatışmanın durduğunu aktaran Alexander, ancak binadan hâlâ dumanlar yükseldiğini de belirtti. The Guardian muhabiri Alexander, çıkan dumanın nedeninin, binada yaşanan büyük bir patlama yüzünden olduğuna inandığını belirtti. Kenya'da yaşanan AVM saldırısında 4 İngiliz vatandaşının öldüğü belirtiliyor.

Fransız haber ajansı Agence France Presse, Kenya hükümetinin iki saldırganın öldüğünü ve diğer saldırganların da Kenya güçleri tarafından yaralandığını aktardı.

Reuters haber ajansı da El Şebab sözcüsü Şeyh Ali Mahmud'un, eğer Kenyalı güvenlik güçleri AVM'ye saldırırsa, El Şebab'ın rehineleri öldüreceğine dair internetten yayımlanan sesli mesajını aktardı.

El Şebab sözcüsünün mesajı şöyle:

"İsrailli ve Kenyalı güçler Westgate'e (AVM) girmeye çalıştılar ama başaramadılar. Eğer düşmanlar güç kullanırsa, mücahitler rehineleri öldürecek."

İngiliz The Guardian gazetesi, AVM'ye dair detayları bulunduran bir kroki yayımladı.

'Kenya pes etmeyecek'



Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, militanların etkisiz hale getirileceğini belirtti. Basın açıklaması yapan başkan, “Saldırganların yeri tespit edildi. Kenyalılara güvenlik güçlerinin operasyonuyla saldırganların yakalanacağını garanti ederim” dedi.

Kenyatta, Somali’deki askerlerin çekilmesi konusunda “Kenya terörizme karşı savaşta pes etmeyecek” cevabını verdi. Kenyatta, saldırıda yeğeni ve yeğeninin nişanlısının hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Kenyatta’nın açıklaması sırasında güvenlik güçleri binanın içine girdi. Bu sırada alışveriş merkezinin içinden silah sesleri duyuldu.

Operasyon devam ediyor



Saldırıya hedef olan alışveriş merkezinin çevresi askeri birliklerce kuşatılmış durumda. Bina içinde belirlenemeyen sayıda rehine bulunuyor. Saldırıyı gerçekleşltiren militanların, bir süpermarkette oldukları tahmin ediliyor. Alışveriş merkezinin içinden zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Ölen 59 kişi arasında arasında, Kanadalı bir diplomatın, Fransız, Çin ve 3 İngiliz vatandaşının bulunduğu belirtiliyor. Kenya Cumhurbaşkanı da saldırıda bazı yakınlarını kaybettiğini söyledi.

Baskının sona erdirilmesi ve rehinelerin kurtarılması için İsrailli yetkililerin de Kenya hükümetine yardım ettikleri kaydediliyor.

'Güç kullanırsanız rehineleri öldürürüz'

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine düzenlenen baskın sonrası oluşan rehine krizi üçüncü gününde. Eş-Şebab, Kenyalı güvenlik güçlerini uyararak, "Güç kullanırsanız, rehineleri öldürürüz" dedi.

Kenya hükümeti bir an önce saldırganları etkisiz hale getirmek ve geriye kalan rehineleri kurtararak olayı sona erdirmek istiyor. Bu sabaha karşı yeni bir operasyon başlatıldı. Alışveriş merkezinden bir süre patlamalar ve silah sesleri duyuldu.

Kenya ordusundan yapılan açıklamada, salırganlardan bazılarının öldürüldüğü belirtildi. Rehinelerin çoğunun kurtarıldığı, alışveriş merkezinin büyük bölümünün de ordunun kontrolü altında olduğu açıklandı.

Kenya ordusunun bu açıklamasından kısa bir süre sonra Islamcı Eş-Şebab internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kenya ordusunun güç kullanması halinde, militanların rehineleri öldüreceği ifade edildi.

Ölü taklidi yaparak kurtuldu



AFP muhabirlerine konuşan 18 yaşındaki Uma Ahmed ölü taklidi yaparak olay yerinden kurtulduğunu ifade etti. Ahmed yaşadıklarını, “Çığlık ve ateş sesi duydum. Aşağı katlara inmek istedim ama saldırganlar o sırada yukarı geliyordu. O sırada yaralandım ve yere yatarak ölü taklidi yaptım. Saldırgan yaklaşarak bana baktı ve sonra gitti” sözleriyle anlattı.

Twitter'dan paylaştılar



Saldırının sorumluluğunu El Kaide bağlantılı Eş Şabaab örgütü üstlendi. Kenya'nın Somali'deki askerlerini çekmesini isteyen örgüt alışveriş merkezini hedef alacağını daha önce duyurmuştu. Terör örgütüne ait olduğu düşünülen ‘HSM Press Office’ adlı Twitter hesabı saldırıyla eş zamanlı olarak gelişmeleri paylaştı. Twitter üzerinden “Kenyalılar, ordularının işlediği suçların intikamının alınmasına tanık oluyor” mesajını yazan hesap Twitter tarafından askıya alında. Militanlar, daha sonra 'HSM_PressOffice' üzerinde tweet atmaya devam etti. Hesap üzerinden 'Kenya askeri güçlerini Somali'den ger çekmediği sürece anlaşma sağlanmayacağı' mesajı tekrarlandı.

AVM’deki dehşete tanıklık eden Türk anlattı

Kenya’da yaklaşık 70 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı alışveriş merkezi saldırısı sırasında binada bulunan Şebnem Şaylan, dehşet anlarını anlattı. Olayın ardından Türkiye’ye gelen Şaylan, “Halen titriyorum, şoktayım” dedi.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bir alışveriş merkezine düzenlenen terör saldırısında 68 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren Eş-Şebab militanları, halen AVM’de bulunuyor. Güvenlik güçleri, militanların elinde bulunan rehineleri kurtarmaya çalışıyor.

Saldırı sırasında AVM’de iki Türk vatandaşının da bulunduğu öğrenildi.

Saldırıya tanıklık eden Şebnem Şaylan, Star gazetesine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 2.5 saat boyunca mahsur kalan Şaylan, alışveriş yapmak için içeri girdikten bir dakika sonra saldırının başladığını söyledi.

Şebnem Şaylan, şöyle konuştu: “Hemen gıda malzemeleri satan bir mağazaya doğru koştuk. Rafların arasında saklandık. Daha sonra yaklaşık 150 kişiyle birlikte bu gıda marketinin yangın merdivenlerinde kaldık. 2.5 saat süren bu bekleyişte Hollandalılar ve başka milliyetlerden yabancılar da vardı. Bir Kenyalı yaralıydı. Bu bekleyiş sırasında yaralıya ilk yardım müdahalesi oldu. Bir saat boyunca silah sesleri dinmedi."

Kenyalı güvenlik güçlerinin saldırı sırasında büyük korku yaşadıklarını vurgulayan Şaylan, AVM’de bulunan görevlilerin üniformalarını çıkartarak sivil kıyafet giydiklerini ifade etti.

Şaylan, polis ekiplerinin olay başladıktan 2.5 saat sonra AVM’ye geldiğini anlattı.

İlk anda saldırıyı bir hırsızlık olayı sandıklarını söyleyen Şebnem Şaylan, 150 kişinin soğuk hava deposundan tahliye edildiğini kaydetti.

Şebnem Şaylan, plastik havuz malzemeleri üreten bir firmanın temsilcisi olan Ahmet Korkmaz ile Nairobi’de bulunduklarını ifade etti.

Olayın ardından ilk uçakla İstanbul’a geldiğini ifade eden Şaylan, buradan da İzmir’e geçtiğini dile getirdi.

Saldırının üzerinden saatler geçmesine rağmen halen titrediğini belirten Şaylan, “şoku atlatamadığını” kaydetti.

Somali'den kınama



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab Hareketi tarafından alışveriş merkezine düzenlenen "terör saldırısını" kınadığını duyurdu. Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, Kenya'yı ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedef alan terör saldırısından derin üzüntü duyduklarını belirtti. Eş-Şebab Hareketi'nin Afrika'nın güvenliğinin önündekien önemli engel olduğunu vurgulayan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, saldırıda hayatını kaybedenler için de taziye mesajı yayınladı.

Olayın 15 yıl önce ABD Büyükelçiliğine, El-Kaide tarafından düzenlendiği belirtilen ve 200'den fazla kişinin öldüğü saldırıdan sonra Nairobi'deki en büyük terör olayı olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.