Kenya'daki AVM kuşatması sürüyor; örgüt rehineleri öldürmekle tehdit etti

23 Eylül 2013 08:13
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 68 kişi hayatını kaybetti 175 kişi de yaralandı. AVM'de 2 gündür süren kuşatmada Kenya ordu sözcüsü, hala devam eden operasyonda, El Kaide bağlantılı El-Şebab militanlarınca rehin alınanların büyük kısmının kurtarıldığını açıkladı.
Askeri birliklerce kuşatılmış olan alışveriş merkezinde İsrail özel kuvvetlerinin de destek verdiği operasyon hala sürüyor.
Kenya İçişleri Bakanı Joseph Ole, yaklaşık 10-15 kadar militanın içeride olduğunu belirtti. Bakan son gelişmeleri,"Rehineleri sağ salim çıkarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Alışveriş merkezinden binden fazla kişi tahliye edildi" sözleriyle değerlendirdi.
The Guardian'ın bölgede bulunan muhabiri Guy Alexander, Kenyalı güvenlik güçlerinin AVM etrafında yaptığı aramalar sırasında, El Şebab üyelerinin kalabalığın içinde saklanmış olabileceği ihtimaline karşı, kalabalığın içine biber gazı attığını ve kaosa sebep olduğunu belirtti.
AVM'de çatışmanın durduğunu aktaran Alexander, ancak binadan hâlâ dumanlar yükseldiğini de belirtti. The Guardian muhabiri Alexander, çıkan dumanın nedeninin, binada yaşanan büyük bir patlama yüzünden olduğuna inandığını belirtti. Kenya'da yaşanan AVM saldırısında 4 İngiliz vatandaşının öldüğü belirtiliyor.
Fransız haber ajansı Agence France Presse, Kenya hükümetinin iki saldırganın öldüğünü ve diğer saldırganların da Kenya güçleri tarafından yaralandığını aktardı.
Reuters haber ajansı da El Şebab sözcüsü Şeyh Ali Mahmud'un, eğer Kenyalı güvenlik güçleri AVM'ye saldırırsa, El Şebab'ın rehineleri öldüreceğine dair internetten yayımlanan sesli mesajını aktardı.
El Şebab sözcüsünün mesajı şöyle:
"İsrailli ve Kenyalı güçler Westgate'e (AVM) girmeye çalıştılar ama başaramadılar. Eğer düşmanlar güç kullanırsa, mücahitler rehineleri öldürecek."
İngiliz The Guardian gazetesi, AVM'ye dair detayları bulunduran bir kroki yayımladı.
Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, militanların etkisiz hale getirileceğini belirtti. Basın açıklaması yapan başkan, “Saldırganların yeri tespit edildi. Kenyalılara güvenlik güçlerinin operasyonuyla saldırganların yakalanacağını garanti ederim” dedi.
Kenyatta, Somali’deki askerlerin çekilmesi konusunda “Kenya terörizme karşı savaşta pes etmeyecek” cevabını verdi. Kenyatta, saldırıda yeğeni ve yeğeninin nişanlısının hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.
Kenyatta’nın açıklaması sırasında güvenlik güçleri binanın içine girdi. Bu sırada alışveriş merkezinin içinden silah sesleri duyuldu.
Saldırıya hedef olan alışveriş merkezinin çevresi askeri birliklerce kuşatılmış durumda. Bina içinde belirlenemeyen sayıda rehine bulunuyor. Saldırıyı gerçekleşltiren militanların, bir süpermarkette oldukları tahmin ediliyor. Alışveriş merkezinin içinden zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Ölen 59 kişi arasında arasında, Kanadalı bir diplomatın, Fransız, Çin ve 3 İngiliz vatandaşının bulunduğu belirtiliyor. Kenya Cumhurbaşkanı da saldırıda bazı yakınlarını kaybettiğini söyledi.
Baskının sona erdirilmesi ve rehinelerin kurtarılması için İsrailli yetkililerin de Kenya hükümetine yardım ettikleri kaydediliyor.
AFP muhabirlerine konuşan 18 yaşındaki Uma Ahmed ölü taklidi yaparak olay yerinden kurtulduğunu ifade etti. Ahmed yaşadıklarını, “Çığlık ve ateş sesi duydum. Aşağı katlara inmek istedim ama saldırganlar o sırada yukarı geliyordu. O sırada yaralandım ve yere yatarak ölü taklidi yaptım. Saldırgan yaklaşarak bana baktı ve sonra gitti” sözleriyle anlattı.
Saldırının sorumluluğunu El Kaide bağlantılı Eş Şabaab örgütü üstlendi. Kenya'nın Somali'deki askerlerini çekmesini isteyen örgüt alışveriş merkezini hedef alacağını daha önce duyurmuştu. Terör örgütüne ait olduğu düşünülen ‘HSM Press Office’ adlı Twitter hesabı saldırıyla eş zamanlı olarak gelişmeleri paylaştı. Twitter üzerinden “Kenyalılar, ordularının işlediği suçların intikamının alınmasına tanık oluyor” mesajını yazan hesap Twitter tarafından askıya alında. Militanlar, daha sonra 'HSM_PressOffice' üzerinde tweet atmaya devam etti. Hesap üzerinden 'Kenya askeri güçlerini Somali'den ger çekmediği sürece anlaşma sağlanmayacağı' mesajı tekrarlandı.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab Hareketi tarafından alışveriş merkezine düzenlenen "terör saldırısını" kınadığını duyurdu. Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, Kenya'yı ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedef alan terör saldırısından derin üzüntü duyduklarını belirtti. Eş-Şebab Hareketi'nin Afrika'nın güvenliğinin önündekien önemli engel olduğunu vurgulayan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, saldırıda hayatını kaybedenler için de taziye mesajı yayınladı.
Olayın 15 yıl önce ABD Büyükelçiliğine, El-Kaide tarafından düzenlendiği belirtilen ve 200'den fazla kişinin öldüğü saldırıdan sonra Nairobi'deki en büyük terör olayı olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.
Kenya'da alışveriş merkezine saldırı, 22 kişi öldü
Başkent Nairobi’de bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti
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