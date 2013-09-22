Kenya’da dehşet sürüyor: 59 kişi öldü; rehine operasyonu devam ediyor

Dünya gözlerini Kenya’nın başkenti Nairobi'ye çevirmiş durumda... Nairobi'de lüks bir alışveriş merkezine düzenlenen kanlı baskında en az 59 kişi öldürüldü, 293 kişi yaralandı. El Şebab örgütünün üstlendiği kanlı eylemin sürdüğü; alışveriş merkezinde hala rehinelerin olduğu öğrenildi.

Nairobi’de AK-47 tipi tüfekli, maskeli 10’dan fazla saldırgan, Nairobi’nin merkezinde zengin Kenyalıların ve yabancıların gittiği Westgate alışveriş merkezine baskın düzenleyip alışveriş yapanlara, yemek yiyenlere, mağaza çalışanlarına rastgele ateş açtı.

Saldırıya yemek yerken yakalanan Hollanda Büyükelçiliği’nde görevli Rob Vandijk, el bombalarının atıldığını, insanların çığlıklar içinde kaçıştıklarını söyledi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen Somali’deki El Kaide bağlantılı El Şebab, “Kenya’yı birçok defa Somali’deki askerlerini çekmezse ağır bedel ödeyeceği konusunda uyarmıştık” açıklaması yaptı. Örgüt, saldırı öncesi Müslümanların binadan çıkartıldığını ve sadece Müslüman olmayanların hedef alındığını da savundu. AP’ye konuşan görgü tanıkları da saldırganların Müslümanların binadan ayrılmasına izin verdiğini iddia etti.

Saldırganların onlarca kişiyi rehin alması nedeniyle operasyonun uzayabileceği belirtiliyor. Öte yandan alışveriş merkezinde halen çok sayıda ölü olduğu, can kaybının daha da artabileceği söyleniyor. Yetkililer, olayın “planlı bir terör saldırısı” olduğunu, saldırganlardan ikisinin öldürüldüğünü, diğerlerinin de alışveriş merkezi içindeki bir odaya sıkıştığını duyurdu. Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ölenler arasında yakın akrabaları olduğunu söyleyerek “Teröristlerin amacı ülkede korku yaratmak ama boyun eğmeyeceğiz” dedi. Yaralananlar arasında vatandaşları olduğunu bildiren ABD de, saldırıyı kınadı. Ölenler arasında iki de Fransız vatandaşı var.

'Kenya pes etmeyecek'

ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, militanların etkisiz hale getirileceğini belirtti. Basın açıklaması yapan başkan, “Saldırganların yeri tespit edildi. Kenyalılara güvenlik güçlerinin operasyonuyla saldırganların yakalanacağını garanti ederim” dedi.

Kenyatta, Somali’deki askerlerin çekilmesi konusunda “Kenya terörizme karşı savaşta pes etmeyecek” cevabını verdi. Kenyatta, saldırıda yeğeni ve yeğeninin nişanlısının hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Kenyatta’nın açıklaması sırasında güvenlik güçleri binanın içine girdi. Bu sırada alışveriş merkezinin içinden silah sesleri duyuldu.

Operasyon sürüyor



Saldırıya hedef olan alışveriş merkezinin çevresi askeri birliklerce kuşatılmış durumda. Bina içinde belirlenemeyen sayıda rehine bulunuyor. Saldırıyı gerçekleşltiren militanların, bir süpermarkette oldukları tahmin ediliyor. Alışveriş merkezinin içinden zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Ölen 59 kişi arasında arasında, Kanadalı bir diplomatın, Fransız, Çin ve 3 İngiliz vatandaşının bulunduğu belirtiliyor. Kenya Cumhurbaşkanı da saldırıda bazı yakınlarını kaybettiğini söyledi.

Baskının sona erdirilmesi ve rehinelerin kurtarılması için İsrailli yetkililerin de Kenya hükümetine yardım ettikleri kaydediliyor.

Ölü taklidi hayatını kurtardı

Sakin bir gün geçirmek için alışveriş merkezine gittiğini anlatan 18 yaşındaki Umar Ahmed, hayatta kalmak için ölü taklidi yaptığını söyledi. Ahmed, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: “Alışveriş merkezinin en üst katındaydım. Birden dört bir yandan silah sesleri ve çığlıklar geldi. Korkuyla merdivenlere yönelmiştim ki yukarı çıkan silahlı adamları gördüm. Yere yatıp ölü taklidi yaptım. Saldırganlardan biri yaklaşıp bana baktı, neyse ki arkasını dönüp gitti. Bir süre sonra polis geldi ve bizi dışarı çıkardı.”

Twitter'da paylaştılar



Saldırının sorumluluğunu El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü üstlendi. Kenya'nın Somali'deki askerlerini çekmesini isteyen örgüt alışveriş merkezini hedef alacağını daha önce duyurmuştu. Terör örgütüne ait olduğu düşünülen ‘HSM Press Office’ adlı Twitter hesabı saldırıyla eş zamanlı olarak gelişmeleri paylaştı. Twitter üzerinden “Kenyalılar, ordularının işlediği suçların intikamının alınmasına tanık oluyor” mesajını yazan hesap Twitter tarafından askıya alında. Militanlar, daha sonra 'HSM_PressOffice' üzerinde tweet atmaya devam etti. Hesap üzerinden 'Kenya askeri güçlerini Somali'den ger çekmediği sürece anlaşma sağlanmayacağı' mesajı tekrarlandı.

Somali'den kınama



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, El-Şebab Hareketi tarafından alışveriş merkezine düzenlenen "terör saldırısını" kınadığını duyurdu. Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, Kenya'yı ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedef alan terör saldırısından derin üzüntü duyduklarını belirtti. Eş-Şebab Hareketi'nin Afrika'nın güvenliğinin önündekien önemli engel olduğunu vurgulayan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, saldırıda hayatını kaybedenler için de taziye mesajı yayınladı.

Olayın 15 yıl önce ABD Büyükelçiliğine, El-Kaide tarafından düzenlendiği belirtilen ve 200'den fazla kişinin öldüğü saldırıdan sonra Nairobi'deki en büyük terör olayı olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.