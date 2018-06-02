Kenya'da yolsuzlukla mücadele için üst düzey yetkililer yalan makinesi testine sokulacak

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yolsuzlukla mücadele için ülkede satın alma ve muhasebeden sorumlu tüm üst düzey yetkililerin yalan makinesi testine sokulacağını açıkladı.

Uhuru Kenyatta, bu testin, görevlilerin dürüst olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacağını, testi geçemeyenlerin açığa alınacağını söyledi.

Gençlere mesleki eğitim verilen Kenya Ulusal Gençlik Dairesi'nde sahte ve mükerrer faturalarla 78 milyon dolar çalındığının ortaya çıkmasından sonra yolsuzluk ülkenin yeniden gündemine oturdu.

2013'te göreve gelen Kenyatta ise yolsuzlukla mücadeleyi önceliği olarak görüyor.

Kenya'nın 55'inci bağımsızlık yıldönümü törenlerinde konuşan Kenyatta, "Yolsuzluk ülkemizi ve çocuklarımızın geleceğini tamamen yok etmeden önce biz yolsuzluğu yok etmek zorundayız" dedi.

Kenyatta, yeni önlemler kapsamında tüm devlet daireleri ve bağlı kurumlarda satın alma ve finans birimlerinin müdürlerinin sicillerinin yeniden inceleneceğini belirtti.

Ulusal Gençlik Dairesi'ndeki skandal, bazı tedarikçilerin kuruma sağladıkları mal ve hizmet karşılığında para alamadıkları yolundaki şikayeti üzerine ortaya çıkmıştı.

Sahte faturalarla bu kişilere ödeme yapılmış gibi gösterildiği iddiaları üzerine kurumun başkanı ve 40 çalışanı hakkında soruşturma açılmıştı.