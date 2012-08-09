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Yaşam

Kenya'da yeni bir insan fosili mi bulundu?

Uzmanların Homo floresiensis adını verdikleri bu türün en belirgin yanı, yassı bir yüze sahip olması

09 Ağustos 2012 14:52

Kenya'da ortaya çıkarılan yeni bir fosilin bilinenden farklı bir insan türüne ait olduğu tahmin ediliyor. Bu yeni insan evriminin kurgusuna yeni bir halka ekleyebilir.

Uzmanların Homo floresiensis adını verdikleri bu türün en belirgin yanı, yassı bir yüze sahip olması... Uzmanlar maymunsu bir iskelet yapısına sahip olan floresiensis ailesinin mensupları çoğunlukla otçul olduğunu belirtiyorlar. Antropologlar, bu iddialarına kanıt olarak fosillerin diş yapısını gösteriyorlar. Küçük kesici dişlere karşın geniş çiğneme dişleri bulunan fosillerin ağız yapısının ortak özelliği.

Homo yani insan türlerinin Afrika'da ortaya çıkışı 2.5 milyon yıl önceye kadar uzanıyor. Yüzyılın başında en ilkel atamızın "dik duran" anlamına gelen Homo Erectus olduğu düşünülüyordu. Ancak 50 yıl önce daha eski bir tür olan Homo Habilis keşfiyle kurgu yeniden değişti.

2007 ve 2009'da Kenya'nın kuzeyinde bulunan yeni Homo floresiensis fosillerin 1.78 ve 1.95 milyon yıllık olduğu belirtiliyor.

Bu da Homo erectus ve habilis'in çağdaşı olduğunu gösteriyor.

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