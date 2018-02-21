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Yaşam

Kenya'da yasağa karşı, kaçak naylon torba ticareti!

Kenya'da hükümet, insan hayatına ve çevreye verdiği zarar dolayısıyla ülkede naylon torba kullanımı, üretimi ve ithalatını yasaklamıştı

21 Şubat 2018 20:58

Kenya'da naylon torba yasağına karşın bazı Kenyalı tüccarlar, Uganda ve Tanzanya'dan kaçak yollarla ülkeye naylon torba getiriyor. Ülke genelindeki yasağa rağmen  Migori, Busia ve Mombasa eyaletlerinde, Tanzanya ve Uganda'dan feribotlarla  getirilen naylon torbaların kullanıldığı belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, birçok esnafın güvenlik görevlilerine yakalanmamak için naylon  torbaları raf altında sakladıkları ve sadece müşterileri geldiğinde kullandıkları  kaydedilen haberlerde, ayrıca esnafların müşterilerini yasağa karşı uyardıkları  ve poşetleri kimseye göstermeden taşımaları yönünde bilgi verdiği aktarıldı.

Kenya Gelir İdaresi Batı Bölgesi Sorumlusu Kevin Safari, son günlerde  art arda gelen ihbarlar doğrultusunda Tanzanya ve Uganda sınırındaki kamyon ve  tırları kontrol için durdurduklarını belirterek, "Uganda'dan naylon poşet getiren  birçok kamyonu yakaladık. Ele geçirdiğimiz poşetlerin tamamını imha edeceğiz."  dedi.

Sebze satıcıları en çok etkilenenler arasında

Migori eyaletinin Isibania kasabasındaki bir dükkan sahibi, "Taze  kesilmiş meyve ve sebzeleri gazete kağıdıyla paketlemek oldukça zor ve hatta  sağlıklı değil. Müşterilerimiz alışverişe gelirken yanlarında kendi torbalarını  getirmiyorlar. Biz de müşteri kaybetmemek için mecburen onlara naylon poşetle  hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Mombasa'da yol kenarındaki seyyar yumurta satıcısı, "Ben haşlanmış  yumurta satarak geçiniyorum. Birçok kez müşterilerime gazete kağıdı içinde  soyulmuş yumurta satmaya çalıştım fakat bundan memnun olmadılar. Bu nedenler sınırdan satın aldığım naylon poşetleri kullanıyorum." dedi.

1 ayda 50 gözaltı

Kenya'nın Narok eyaletinde Kenya Ulusal Çevre Yönetim Kurumu (NEMA)  tarafından 30 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, meyve ve sebzeleri naylon poşette  saklayan ve müşterilerine naylon torbayla satış yaptığı belirlenen 20 esnaf  gözaltına alınmıştı.

Son olarak ülkenin kıyı kesimindeki Mombasa eyaletinde NEMA'nın iki  gün önce gerçekleştirdiği operasyonda naylon torba kullanan veya kaçakçılığını  yapan  31 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Hafta başında mahkemeye çıkarılan 31 kişiden 29'u suçlu bulunarak,  500'er dolar para cezası ya da birer yıl hapis cezası verildi.

Suçlamaları reddeden diğer iki kişi ise yaklaşık 4 bin dolar  karşılığında serbest bırakıldı.

100 milyon naylon poşet tüketiliyor

Kenya'da hükümet, 16 Mart 2017 tarihli resmi gazetede, insan hayatına  ve çevreye verdiği zarar dolayısıyla ülkede naylon torba kullanımı, üretimi ve  ithalatını yasaklandığını duyurmuştu.

28 Ağustos'ta başlayan naylon torba yasağına uymayanların, 38 bin  dolara kadar para ve 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, ülkede yaygın kullanılan naylon  torbalar, çevre kirliliğinin ve sağlık problemlerinin temel nedenleri arasında  yer alıyor.

Kenya'da sadece süpermarketlerde, yılda yaklaşık 100 milyon naylon  torba kullanıldığı tahmin ediliyor.

Ruanda, Burundi, Uganda, Güney Afrika, Botsvana, Senegal ve Somali  gibi birçok Afrika ülkesinde de naylon torba kullanımına izin  verilmiyor.

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