Kenya'da şehre inen 6 aslan öldürüldü

Kenya'nın başkentinde bir mahalleye giren 6 aslan, bölge halkı tarafından avlandı. Keçileri aslanlar tarafından yenilen öfkeli ve endişeli bölge halkı, aslanları mızraklarla öldürdü.

Akşam saatlerinde öldürülen aslanların Nairobi'nin milli parkından kaçtığı öğrenildi. Ülkede hâlâ 2 bin kadar aslan var ve Kenya Vahşi Hayat Servisi senede 100'e yakın aslan kaybedildiğini söylüyor. Bazıları habitatın yok olması yüzünden hayatını kaybederken, bazıları da hastalanarak ölüyor.

Kenya'daki aslan sayısı, artan insan nüfusunun yarattığı tacizlerden dolayı da azalıyor. Kenya Vahşi Hayat Kurumu, Nairobi vakasında insanların müdahalesini engellemekte ve aslanları yakalamakta başarısız olduğunu belirtti.

Ülkenin vahşi yaşam koruyucuları olan kurum, iki dişi, iki genç ve iki yavru aslanı yakalamak için korucu ve veterinerler yollamıştı. Ancak yerli halk, aslanların başkentin hemen dışında dört keçiyi öldürmesinin üzerine toplanmıştı. Hayvan yetiştiricisi Francis Kasha, Reuters haber ajansına aslanların Çarşamba günü sabah erken saatlerde geldiğini bildirdi. "Yetkililerin aslanları yakalamak için gelmesini beklerken toplandık." "Uzmanları beklerken hayvanları çevreledik, ancak bazı kişiler öfkelenmeye başladı ve aslanları öldürmelerini engellemek imkansız hale geldi." Aslanlar, Kesha'nın keçilerini de öldürmüş. Kesha sözlerine şöyle devam etti: "Orada hiç aslan öldürmedim, ama şimdi aslanları öldürmek durumunda kaldık ve kendimizi çok kötü hissediyoruz, zira aslanlar milli miras ve ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı."

Reuters, bölge sakinlerinin Maasai'dan göçen çobanlar olduğunu bildirdi. Aslanların kaçtığı Nairobi milli parkının üç tarafı şehir tarafından çevrili. Park korucuları, 6 ay boyunca zengin bir Nairobi mahallesine musallat olan bir dişi aslanı Mayıs ayında vurmak durumunda kaldılar. (BBC Türkçe)