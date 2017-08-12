Kenya'da seçim protestolarında 11 ölü

Kenya'da görevdeki Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın kazandığı devlet başkanlığı seçimleri sonrası, sonuca itiraz edenler protesto gösterileri düzenledi.

Polisin, Kisumu kenti ve başkentteki gecekondu bölgelerinde başlayan gösterileri bastırmak için açtığı ateş sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti. Kenya İnsan Hakları Ulusal Komisyonu ise 24 kişinin öldüğünü duyurdu. İnsan hakları kuruluşu yetkili makamlara göstericilere karşı gerçek mermi kullanmama çağrısı yaptı.

Bir güvenlik yetkilisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Nairobi'nin Mathare gecekondu bölgesinde vurularak yaşamını yitiren dokuz gencin cesedinin kent morguna getirildiğini kaydetti. Yetkili, bu kişilerin polisin yağmayı önleme amaçlı operasyonunda öldüğünü belirtti.

Mathare'de bir kız çocuğu da polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Söz konusu bölge, 72 yaşındaki muhalif lider Raila Odinga'ya bağlılığıyla biliniyor. Odinga'nın partisi salı günkü seçimleri "maskaralık" olarak nitelendirmiş, seçim sonuçlarını kabul etmemişti.

10 yıl önce 1200 kişi ölmüştü

10 yıl önceki seçimler sonrası 1200 kişinin hayatını kaybettiği etnik kökenli şiddetin merkezi olan Kisumu'da ise polis göz yaşartıcı gazla müdahale edip etrafa ateş açtı. Bir hükümet yetkilisi, bölgede 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kisumu'daki merkez hastanesi yetkilileri, Cuma gecesinden bu yana 26 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi. Dört kişinin polis kurşunuyla vurulduğu, diğerlerinin de polis tarafından dövüldüğü ifade edildi.

Ülkede gösteriler, Kenya Seçim Komisyonu sonuçları açıkladıktan dakikalar sonra başladı. Açıklanan sonuçlara göre Uhuru Kenyatta yüzde 54,3 oy oranıyla seçimden galip çıkarken rakibi Raila Odinga yüzde 44,7 oranında oy aldı. 55 yaşındaki Kenyatta, seçimler sonucu beş yıl daha görevde kalacak.

İçişleri Bakanı Fred Matiang'i göstericilerin suç işlediğini söyledi. Matiang'i "Dürüst olalım. Burada gösteri düzenlenmiyor. Bireyler ya da çeteler dükkânları yağmalıyor, yaşamları tehlikeye atıyor, insanların işletmelerine giriyor. Bunlar gösterici değil. Bunlar suçlu ve polisten, bu suçlulara, suçlulara nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranmasını bekliyoruz" dedi. Hükümet, polisin gerçek mermi kullandığı iddialarını reddetti.

Seçimlere hile karıştığını iddia eden Raila Odinga'nın NASA koalisyonu henüz, seçimlere itiraz amacıyla herhangi bir kanıt ortaya koymadı.

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dpa/Reuters, BS/EC