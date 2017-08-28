Kenya’da plastik poşet yasağı başladı: Uymayanlara para ve hapis cezası

Kenya’da bugünden itibaren uygulamaya geçilen yasa ile naylon poşet satan, üreten ve taşıyanlar para ve hapis cezasıyla karşılaşabilecek.

Kenya hükümeti, plastik poşet üretimi, kullanımı ve ithalatına yasak getiren yasanın uygulamaya koyulduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın 15 Mart 2017 tarihli bildirisine göre Kenya hükümeti, ülke genelinde plastik poşetlerin yasaklanması kararı almış, uyum çalışmalarının tamamlanması için 6 aylık süre tanımıştı.

Kenya Çevre Bakanı Judy Wakhunghu, yasağın çevre koruma çalışmalarına büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Para ve hapis cezası

Böylelikle bugünden itibaren naylon poşet satan, üreten ve hatta taşıyanlar 38 bin dolara kadar para ve 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı kaşıya kalabilir.