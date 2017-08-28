T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kenya’da plastik poşet yasağı başladı: Uymayanlara para ve hapis cezası

Çevre Bakanı Wakhunghu, yasağın çevre koruma çalışmalarına büyük katkıda bulunacağını söyledi

28 Ağustos 2017 14:51

Kenya’da bugünden itibaren uygulamaya geçilen yasa ile naylon poşet satan, üreten ve taşıyanlar para ve hapis cezasıyla karşılaşabilecek.

Kenya hükümeti, plastik poşet üretimi, kullanımı ve ithalatına yasak getiren yasanın uygulamaya koyulduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın 15 Mart 2017 tarihli bildirisine göre Kenya hükümeti, ülke genelinde plastik poşetlerin yasaklanması kararı almış, uyum çalışmalarının tamamlanması için 6 aylık süre tanımıştı.

Kenya Çevre Bakanı Judy Wakhunghu, yasağın çevre koruma çalışmalarına büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Para ve hapis cezası

Böylelikle bugünden itibaren naylon poşet satan, üreten ve hatta taşıyanlar 38 bin dolara kadar para ve 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı kaşıya kalabilir.

 

ETİKETLER

Kenyaplastik poşetceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24