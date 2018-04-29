Kenya'da plastik poşet yasağı başladı

Kenya'da bugünden itibaren naylon poşet satan, üreten ve hatta taşıyanlar 38 bin dolara kadar para ve 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı kaşıya kalabilir.

Kenya hükümeti Şubat ayı sonunda, ülke genelinde plastik poşetlerin yasaklanması kararı almış, uyum çalışmalarının tamamlanması için 6 aylık süre tanınmıştı.

Kenya Çevre Bakanı Judy Wakhunghu, yasağın çevre koruma çalışmalarına büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Plastik poşet üreticileri ve ithalatçıları ise yasağın onbinlerce kişinin işsiz kalmasına neden olacağını iddia ediyor.

Ancak Kenya Yüksek Mahkemesi, Cuma günü verdiği kararla, üreticilerin bu itirazına karşı çıkarak hükümetin aldığı yasak kararını onadı.

Kenya'da müşterilere verilen plastik torbalardan ücret alınmıyordu.

Kenya hükümetleri 2007 ve 2011'de de plastik poşet kullanımını yasaklama girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.

Kenya'da her ay yaklaşık 24 milyon plastik poşet kullanıldığı tahmin ediliyor.

Ruanda, Güney Afrika, Somali ve Eritre de dahil olmak üzere bazı Afrika ülkelerinde naylon poşet kullanımına izin verilmiyor.