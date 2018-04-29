Kenya'da muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmiyor

Kenya'da Salı günü yapılan seçimlerde muhalefetin devlet başkanı adayı olan Raila Odinga, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'yı açık farkla önde gösteren resmi olmayan sonuçları kabul etmediğini söyledi.

Odinga bir basın toplantısı düzenleyerek sonuçların "hileli" olduğunu çünkü yetkililerin bu sonuçları destekleyen belgeleri sunamadıklarını belirtti.

Kenya Seçim Kurulu yetkilileri oyların yüzde 91'inin sayıldığını ve Kenyatta'nın yaklaşık yüzde 54,5 ile önde göründüğünü açıkladı.

Devlet Başkanlığı seçimine 8 aday katıldı ama kalan oyların çoğunu Kenyatta'yı 10 puan kadar geriden izliyor görünen Raila Odinga almış görünüyor.

Seçim sonuçlarının tartışmalı hale gelmesi birçok Kenyalıya 10 yıl önce yapılan seçimlerden sonra yaşanan büyük şiddet olaylarını hatırlatıyor.

2007 seçimlerinin sonucu üzerine çıkan tartışmalarda en az 1100 Kenyalı hayatını kaybetmiş ve tahminen 600 bin kişi yerinden olmuştu.

Muhalefet internetten yayımlanan sonuçları "hileli" diye niteledi. Bu oyların sandık başlarında sonuçların kayda geçirildiği tutanaklarla desteklenmediğini söylüyorlar.

Odinga, "Bu rakamlar uydurma, bunlar hileli" diye konuştu.

Odinga bu sonuçların bir bilgisayar hilesiyle üretildiğini ve seçmenin iradesini yansıtmadığını kaydetti ve "Kendi görevlilerimizden gelen bilgilerle elde ettiğimiz sonuç bizi açık farkla önde gösteriyor" diye konuştu.

Muhalefet sözcüleri, seçim kurulunun verdiği güvencelere rağmen hala tutanakların kendilerine iletilmediğini kaydediyorlar.

Seçim Komisyonu ise halka sükunet içinde sonuçları beklemeleri çağrısı yaptı fakat seçim merkezlerinin bir kısmında cep telefonu çekmediğinden, sonuçları destekleyen sandık tutanaklarının geciktiğini kabul etti.

Seçim günü, her dört sandıktan birinde cep telefonlarının çekmediği bu nedenle sandık görevlilerinin tutanakları en yakın ilçeye araçlarıyla götürmelerinin gerektiği bildiriliyor.

Seçim Komisyonu sadece tutanaklarla desteklenen sonuçların ilan edildiğini de kaydediyor.

Kazanacak adayın oyların yüzde 50'den fazlasını ve 47 seçim bölgesinin 24'ünde oyların en az yüzde 25'ini alması gerekiyor.

Seçimde sadece devlet başkanlığı için değil ulusal ve yerel meclisler için de oy kullanıldı.

Kenya'nın kurusu ve ilk lideri Kenyatta'nın 55 yaşındaki oğlu Uhuru Kenyatta ikinci kez göreve seçilmeyi umuyor.

72 yaşındaki rakibi Raila Odinga devlet başkanlığı seçimlerine üçüncü kez giriyor.

Odinga, geçen seçimde de Kenyatta karşısında kaybetmişti.

Fakat iki liderin rekabeti çok daha eskiye dayanıyor. Babaları da 1960'larda birbirlerinin siyasi muarızıydı.

Kenyatta ve yardımcısı William Ruto aleyhine on yıl önceki seçimlerden sonra yaşanan kanlı olaylardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, ancak önemli tanıkların tümünün ölmesi ya da ortadan kaybolması sonucu dava 'delil yetersizliğinden' çökmüştü.