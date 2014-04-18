'Kenya'da cemaat okullarının kapatılması karşılığında tablet teklifi' iddiası

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Fethullah Gülen cemaatine karşı operasyon kapsamında yurt dışındaki Türk okullarının kapatılması talimatına ilişkin, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'ya ülkesindeki Gülen cemaatine ait okulların kapatılmasını ve bunun karşılığında da ülkesindeki okulları tabletle donatmayı teklif ettiği öne sürüldü.

Karşı gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, seçim çalışmaları kapsamında miting meydanlarında "parael yapı" olarak nitelendirdiği Gülen cemaatini hedefe koyarak vatandaşa, "Çocuklarınızı bu paralel yapının okullarından alın"; büyükelçilere, "Paralel yapıyı dünyaya anlatın" diyen Başbakan Erdoğan'ın bazı ülkelere Türk okullarının kapatılması için ülke yöneticilerine baskı yaptığı iddia edildi.

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta Türkiye ziyareti esnasında Gülen cemaatine ait Türk okullarına yönelik kapatma girişimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki Türk okullarının arkasındayız, takdir ediyor ve destekliyoruz." demişti.

'Pakistan, Azerbaycan ve Irak'ta cemaat okullarını kapatın'

Erdoğan, iddiaya göre yurtdışına düzenlediği seyahatlerinde de Gülen cemaati okullarının kapatılması yönünde gittiği ülkelerin yetkilileriyle görüşüyor. Pakistan, Azerbaycan ve Irak'ta bu talebini dile getiren Erdoğan, Irak'ta Neçirvan Barzani'den, bu okulları kapatmayacaklarının cevabını almıştı.

'Kenya'ya okulları kapatma karşılığında tablet teklifi'

İddia edildiğine göre, Başbakan Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'ya ülkesindeki Cemaat okullarının kapatılması teklif etti, karşılığında da ülkesindeki okulları tabletle donatmayı öne sürdü. Henüz Türkiye'deki okullardaki öğrencilerin çok büyük bir kısmına tablet verilmemişken Kenya Cumhurbaşkanı'na Erdoğan'ın cemaat okullarını kapatması karşılığında tablet vermeyi teklif etmesi dikkat çekti.