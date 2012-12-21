Kenya'da çatışma: 30 ölü!

Kenya'nın Tana Nehri bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler arasında çıkan çatışmalarda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, polisinin yaptığı açıklamada, son şiddet olaylarında Pokomo çiftçilerinin Orma göçerlerinin çiftlik evine intikam saldırısı düzenlediği belirtildi. İki kesim arasında süregelen çatışmaların şiddetlenmesiyle Ağustos ve Eylül aylarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Son saldırıda ise Kipao köyünde 40'tan fazla evin yakıldığı ve her iki tarafın kayıp verdiği belirtildi.

Kızıl Haç, en az 30 ölü ve aralarında bir yaşında bir çocuk da olmak üzere 30 ağır yaralı gördüklerini söyledi. Köy civarındaki arazide aramalar devam ediyor.

Kenya'nın kıyı bölgesinde yerleşik tarımla uğraşan Pokomo köylüleri ile hayvancılıkla uğraşan yarı göçer Ormalar arasında yıllardır devam eden sürtüşmelerin kaynağında ekilebilir toprak, otlak ve su kullanım hakları yatıyor. İki grup arasındaki gerginliğin son günlerde arttığını söyleyen polis bölgede konaklayarak tarafları silahsızlandırmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler, son olayların, gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi sınırların yeniden çizilmesi girişimlerine bağlı olabileceğini açıkladı. Bir bölge milletvekili şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

2007'deki son seçimlerde şiddet olayları başgöstermiş ve çoğu Rift Vadisi'nde olmak üzere 1300'den fazla kişi ölmüştü.