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Dünya

Kenya yüksek mahkemesi seçimlerin yenilenmesine karar verdi

Nairobi, 1 Eylül, (DHA)- Kenya yüksek mahkemesi, Uhuru Kenyatta'nın geçtiğimiz ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki galibiyetini iptal etti ve 60 gün içinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi

01 Eylül 2017 16:55

Nairobi, 1 Eylül, (DHA)- Kenya yüksek mahkemesi, Uhuru Kenyatta\'nın geçtiğimiz ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki galibiyetini iptal etti ve 60 gün içinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Muhalefet adayı Raila Odinga\'nın elektronik oylama sonuçlarının görevliler tarafından hacklendiğini ve bu oyların karşı tarafın hanesine yazıldığını tespit eden mahkeme seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı. Kenyatta, oyların% 54\'ü ile ikinci döneminde de görev yapacaktı.

Yargıç David Maranga, Kenyatta\'nın seçimleri kazandığı ilanının geçersiz olduğunu açıkladı ama Kenyatta ya da partisi hakkında herhangi bir suçlama yapmadı.

Muhalefet lideri Odinga ise şunları söyledi: \"Kenya halkı ve Afrika halkı için çok tarihi bir gün. Afrika demokratikleşmesi tarihinde ilk kez, bir mahkeme tarafından, bir cumhurbaşkanının kuraldışı seçilmesini engelleyen bir karar alındı. Bu, emsal teşkil eden bir karar. \"

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