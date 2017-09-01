Kenya Yüksek Mahkemesi seçimleri geçersiz ilan etti

Kenya Yüksek Mahkemesi, devlet başkanlığına görevdeki Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın seçildiği 8 Ağustos tarihli seçimlerin geçersiz olduğuna hükmetti.

Kenya Yüksek Mahkemesi'nden hâkim David Maranga’nın cuma günü açıkladığı kararda, "Kenyatta’nın devlet başkanlığı seçimlerini kazandığına yönelik açıklamasının 'geçersiz ve hükümsüz' olduğu belirtildi.

Seçim kurulunun usulsüzlük yaptığının tespit edilmesi üzerine seçimin geçersiz kılındığını söyleyen Maranga, dört lehte ve iki aleyhte görüş ile alınan mahkeme kararıyla seçimlerin 60 gün içerisinde tekrarlanmasına karar verildiğini de ekledi.

8 Ağustos'ta yapılan seçimlerde Kenyatta oyların yüzde 54'ünü, muhalefet partileri tarafından desteklenen Raila Odinga ise oyların yüzde 44'ünü almıştı.

Seçim sonrasında ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen protesto gösterilerinde en az 11 kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Yüksek Mahkeme'nin kararı sonrası açıklama yapan Odinga, seçim kurulunun suç işlediğini ve bu nedenle kuruldaki üyelerin "hapse atılması gerektiğini" söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters,DÇ/BK