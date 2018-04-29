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BBC Türkçe

Kenya Yüksek Mahkemesi: Başkanlık seçiminde usulsüzlük var, seçim tekrar yapılmalı

Kenya'da Yüksek Mahkeme Ağustos ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde yaşanan usulsüzlükler yüzünden 60 gün içinde tekrar bir seçim düzenlenmesine hükmetti.

29 Nisan 2018 20:30

Kenya'da Yüksek Mahkeme Ağustos ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde yaşanan usulsüzlükler yüzünden 60 gün içinde tekrar bir seçim düzenlenmesine hükmetti.

Ağustos ayında düzenlenen başkanlık seçimini Uhuru Kenyatta'nın kazandığı açıklanmıştı.

yüzde 44,7 oy aldığı belirtilmişti.sonuçlara itiraz etmişti.

Yüksek Mahkeme'nin başında olan David Maraga, "8 Ağustos'taki seçimler anayasa ve ilgili yasalar ile uyumlu bir şekilde yapılmamıştır, sonuçlar geçersiz ve hükümsüzdür, iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Seçimlerin 60 gün içinde yeniden düzenlenmesi gerektiği aktarıldı.

Odinga, sonuçların "hileli" olduğunu çünkü yetkililerin bu sonuçları destekleyen belgeleri sunamadıklarını belirtmişti.

Muhalefet internetten yayımlanan sonuçları, oyların sandık başlarında kayda geçirildiği tutanaklarla desteklenmediği için hileli olduğunu öne sürüyordu.

Odinga, "Bu rakamlar uydurma, bunlar hileli" demişti.

Odinga, bu sonuçların bir bilgisayar hilesiyle üretildiğini ve seçmenin iradesini yansıtmadığını kaydetti ve "Kendi görevlilerimizden gelen bilgilerle elde ettiğimiz sonuç bizi açık farkla önde gösteriyor" diye konuştu.

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