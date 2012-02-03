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Dünya

Kenya, Somali'de hava saldırısı düzenledi NAİROBİ (A.A)

03 Şubat 2012 23:02

-Kenya, Somali'de hava saldırısı düzenledi NAİROBİ (A.A) - 03.02.2012 - Kenya ordusuna bağlı savaş uçaklarının, Somali'de düzenlediği hava saldırısında 100 kadar Eşşebab militanının öldürüldüğü bildirildi. Kenya ordusu sözcüsü Binbaşı Emmanuel Chirchir, Bedhade bölgesi yakınında toplanan Eşşebab militanlarına ait 20 aracın hedef alındığı saldırıda tahminen 100 militanın öldürüldüğünü söyledi.  Kenya güçleri, El Kaide bağlantılı Eşşebab örgütü militanlarının Kenya topraklarına düzenlediği bir saldırı üzerine Ekim ayında Somali'ye girerek militanlara yönelik operasyonlar başlatmıştı.

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