Kenya seçimlerinde şiddet olayları endişesi

Kenya'da halk salı sabah saatlerinden itibaren devlet başkanı, meclis üyeleri ve yerel idare yöneticilerini seçmek üzere oy kullanmaya başladı. Ülke genelinde 16 bin adayın katıldığı seçimlerde, devlet başkanlığı için Uhuru Kenyatta ve Raila Odinga yarışıyor.

Kenya'nın ilk devlet başkanı Mzee Jomo Kenyatta'nın oğlu olan Uhuru Kenyatta ile ilk devlet başkan yardımcısı Oginga Odinga'nın oğlu ve muhalefet partilerinin ortrak adayı Raila Odinga arasındaki mücadelenin başa baş geçmesi bekleniyor.

Kenyatta, seçilmesi durumunda ikinci dönemine başlamış olacak. Dördüncü kez aday olan Odinga için ise bu seçimlerin son şans olabileceği belirtiliyor.

Bir dönem devlet başkanlığı yapmış Kenyatta ülkenin altyapısını iyileştirirken, büyük projelerle de gelişmesine katkı sağladı. Ancak Kenyatta, yolsuzlukla yeteri kadar mücadele etmemekle eleştiriliyor. Rakibi Odinga da yolsuzlukla daha kararlı mücadele etme vaadinde bulunurken, yaklaşık 48 milyon nüfuslu ülkede vatandaşlara daha ucuz konut sağlama sözü veriyor.

Adayların, devlet başkanı seçilmek için genel oyların yüzde 50'sinden fazlasını ve bölgelerin yarısından ise en az yüzde 25 oy almaları gerekiyor. Gözlemciler oy verme işlemleri sırasında 2007 yılındakine benzer şiddet olayları yaşanmasından endişe ediyor.

2007 yılında ülkedeki farklı etnik gruplar arasında seçim sonuçlarına yönelik ihtilaf nedeniyle çıkan şiddet olaylarında 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 150 bin kişi de ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı. Bugünkü seçimlerde ülke genelinde 180 bin güvenlik görevlisi hazır bulunuyor.

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DW/dpa/AFP/GA/BÖ