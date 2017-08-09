Kenya seçimlerinde Kenyatta önde

Kenya'da seçim komisyonunun açıkladığı ilk resmi sonuçlara göre devlet başkanlığı için Raila Odinga'ya karşı yarışan Uhuru Kenyatta seçimi önde götürüyor. Ülkede devlet başkanı, meclis üyeleri ve yerel idare yönetimlerinin seçileceği seçimler için oy verme işlemi dün başlamıştı.

Uhuru Kenyatta'nın oyların yüzde 54,8'ini, Raila Odinga'nın ise yüzde 44,3'ünü aldığı duyuruldu. Kenya'da devlet başkanı seçilmek için adayların genel oyların yüzde 50'sinden fazlasını ve bölgelerin yarısından ise en az yüzde 25 oy almaları gerekiyor.

İlk sonuçlara göre Uhuru Kenyatta devlet başkanlığında ikinci dönemine başlayacak. Muhalefet partilerinin ortak adayı eski hükümet başkanı Odinga ise dördüncü kez katıldığı yarışta kaybetmiş oldu.

72 yaşındaki Odinga seçim sonuçlarına itiraz ederek, oy sayımında hile yapıldığını öne sürdü.

Açıklanan oranların yanlış olduğunu belirten Odinga, seçim noktalarında parti gözlemcileri tarafından hazırlanan resmi tutanakların eksik olduğuna dikkat çekti.

Kendi projeksiyonlarında farklı sayıların olduğunu söyleyen Raila Odinga, yarışta önde olduklarını öne sürdü. Muhalefet partileri seçimlerden önce de iktidarı seçimleri manipüle etmekle suçlamıştı.

Seçim sonuçlarına yönelik manipülasyon iddiaları endişe yaratıyor. Zira 2007 yılında benzer şekilde seçim sonuçlarına yönelik itiraz sonrası çıkan şiddet olaylarında yaklaşık binin üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, yüzbinlerce kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmıştı.

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DW/AFP/Reuters/GA/BÖ