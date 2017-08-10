Kenya seçimlerin ardından karıştı

Kenya'da devlet başkanı, meclis üyeleri ve yerel yönetimleri belirleyecek üçlü seçimlerde hile yapıldığı iddialarının üzerine yaşanan protestolarda en az üç kişi hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı olmak için yarışan Raila Odinga'nın seçimlere hile karıştığını söylemesinden sonra başkent Nairobi'nin yoksul mahallelerinden Mathare ve ülkenin batısında muhalefetin kalelerinden Kisumu kentinde başlayan protestolarda göstericiler polisle çatıştı.

Nairobi polis şefi Japheth Koome, gösterilerden faydalanıp ellerinde palalarla güvenlik güçlerine saldıran iki kişinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Polis ayrıca muhalefetin kuvvetli olduğu Kisii bölgesinde de bir kişinin açılan ateş sonucunda öldüğünü söyledi.

Ülkenin güneydoğusundaki Tana Nehri bölgesinde de şiddet olayları yaşandı. Bu bölge geçmişte El Kaide ile bağlantılı Eş Şebab örgütünün saldırılarına maruz kalmıştı.

Doğu Afrika ülkesindeki protestolar, binden fazla Kenyalının hayatını kaybettiği 2007 seçimleri sonrası yaşanan şiddet dalgasını anımsattı. Odinga o seçimleri ve takip eden 2013 seçimlerini kaybetmiş ve hile yapıldığı gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye'ye taşıdığı itiraz başvurusu reddedilmişti.

Seçim hilesi iddiaları

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın önde gittiği oy sayımlarında, baş rakibi Odinga bilgisayar korsanlarının ölmüş bir devlet görevlisinin hesap bilgilerini kullanarak seçim komisyonunun veri tabanına girdiğini ve sonuçları Devlet Başkanı'nın lehine manipüle ettiğini iddia etti.

Eski başbakan Odinga, Twitter'da yayınladığı bir mesajda 55 yaşındaki Kenyatta'nın partisini hedef gösterdi ve "partinin hilesi ülke tarihinde eşi görülmemiş bir oy hırsızlığı, bu sefer yakaladık" ifadesini kullandı. Odinga iddiasını desteklemek için ayrıca bazı bilgisayar kayıtlarını internet ortamında sundu.

72 yaşındaki Odinga'nın iddiasına göre bilgisayar korsanları 31 Temmuz'da işkence edilerek öldürülen seçim görevlilerinden Christopher Msando'nun kimlik bilgilerini kullandı. Msando'nun öldürülmüş olması etnik ayrışmaların yaşandığı ülkede yeni bir şiddet dalgası endişelerine neden oldu.

Seçim Komisyonu'ndan açıklama: Hile yok

Ülkenin seçim komisyonu sandıkların yüzde 90'ından fazlasının açıldığı çarşamba günü akşam saatlerinde hile iddialarını reddetti. Seçim Kurulu Başkanı Ezra Chiloba "Oylama süresince ve sonrasında sisteme ne içeriden ne de dışarıdan bir müdahale olmuştur" şeklinde bir açıklama yaptı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Kenya'nın oy sayım sisteminde güvenliğin "çok güçlü gözüktüğünü" söyleyerek Seçim Kurulu Başkanı'nın sözlerine destek verdi. Kenya'da bulunan Kerry, seçimleri takip eden bir gözlemci heyetine başkanlık ediyor.

Ülkede 41 bin sandığın güvenliğini sağlamak için aralarında vahşi doğa korucularının da olduğu 150 binden fazla güvenlik görevlisi görev aldı.

Resmi sonuçların bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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AP/AFP/Reuters/ÇÖ/HS