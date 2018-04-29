Kenya: Sağlık forumunda kolera salgını

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir sağlık konferansına katılan yaklaşık 50 kişi, konferansın yapıldığı otelde kolera salgınına yakalandı.

Hastalığa yakalanan delegeler, Sağlık Bakanlığı'nın Nairobi'deki bir otelde düzenlediği forum için toplanan yüzlerce kişi arasındaydı.

Salgına yakalananlar karantinaya alındı, ancak yetkililer sayının artabileceğini söylüyor.

Delegelerin geçen ay ülkede beş kişinin ölümüne yol açan hastalığa nasıl yakalandıkları bilinmiyor.

Kolera, Vibrio cholera bakterisi bulunan gıda ya da suyun tüketilmesiyle ortaya çıkıyor.

Yakalananların çoğu ya hiç belirti göstermiyor ya da çok hafif belirtiler görülüyor, ancak ağırlaşır ve tedavi edilmezse birkaç saat içinde öldürebiliyor.

BM İnsani Yardım görevlisi Stephen O'Brien'a göre, Yemen'de hızla yayılan kolera salgını 300 bin vakaya yaklaşıyor.

Kenya Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, salgının başlamasından bu yana ülke genelinde 146 vaka görüldüğünü söylemişti.

Hastalığa yakalananlardan bazıları bir düğün törenine katılanlardı.