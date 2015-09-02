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Yaşam

Kenya ile vizeler kalktı

Kenya'ya gitmek isteyen umuma mahsus pasaport sahipleri, ülkeye varışlarından iki gün önce elektronik vize alabilecek

02 Eylül 2015 00:31

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Eylül tarihinden itibaren Kenya’ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları için havaalanları başta olmak üzere gümrük kapılarında ve Kenya Büyükelçilikleri’nde vize itasının kaldırıldığını açıkladı.

Yeni uygulamayla vize alınmasının en az 2 gün sürebildiği aktarılan açıklamada, vize alacakların Kenya’ya varışlarından önce ‘www.ecitizen.go.ke’ web sayfasındaki ‘Services’ bölümüne girerek elektronik vize almalarının gerektiği belirtildi.

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