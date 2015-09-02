Kenya ile vizeler kalktı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Eylül tarihinden itibaren Kenya’ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları için havaalanları başta olmak üzere gümrük kapılarında ve Kenya Büyükelçilikleri’nde vize itasının kaldırıldığını açıkladı.

Yeni uygulamayla vize alınmasının en az 2 gün sürebildiği aktarılan açıklamada, vize alacakların Kenya’ya varışlarından önce ‘www.ecitizen.go.ke’ web sayfasındaki ‘Services’ bölümüne girerek elektronik vize almalarının gerektiği belirtildi.