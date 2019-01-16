Kenya Devlet Başkanı: 14 sivil öldü, tüm saldırganlar etkisiz hale getirildi

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Nairobi'de bir otele yapılan saldırıyı gerçekleştiren tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan saldırı sonrası açıklama yapan Kenyatta Bombalı ve silahlı saldırıda 14 sivilin hayatını kaybettiğini ve 700 kişinin güvenlik güçlerince kurtarıldığını söyledi.

Ne olmuştu?

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, içinde lüks otel ve iş yerlerinin de olduğu merkezi bölgeye saldırı düzenlendi. Saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün üstlendiğini duyuran Reuters'ın bir morg çalışanından aktardığına göre, olayda biri İngiltere, biri ABD vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi öldü. Kenya Devlet Başkanı ise saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.