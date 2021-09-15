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Dünya

Kenya'da kuraklık: 2.1 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Kenya'da yıl içinde beklenenden az yağış olması kuraklığa neden oldu

15 Eylül 2021 10:10

T24 Dış Haberler

Kenya’da ülkenin yarısını etkileyen kuraklık ekinleri etkilerken tahmini 2.1 milyon insanın açlık tehlikesinde olduğu tespit edildi.

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Otoritesi (NDMA), ülke genelinde 23 bölgede yaşayanların altı ay için de acil gıda yardımına ihtiyaç duyabileceğini açıkladı.

NDMA, krizin Covid-19 etkileri ve bu yıl beklenenden az yağan yağmurlarla tetiklendiğini açıkladı. Ekimden aralığa kadar yağışların da beklenenden az olacağı tahmin ediliyor.

Temmuz ayında durumu değerlendiren BM Gıda ve Tarım Kurumu, kuraklık nedeniyle ülkenin 62 milyon sterlin yardıma ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

Kuraklıktan etkilenen bölgelerin Kenya’da yüksek seviyede yoksulluk nedeniyle gıda anlamında en güvensiz bölgeler olduğu belirtildi.

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