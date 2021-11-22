Kenya'da Covid aşısı yaptırmayanlar kamu hizmetlerinden faydalanamayacak

Kenya hükümeti, gelecek aydan itibaren Koronavirüs'e aşı yaptırmayan vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanmasını engellemeye hazırlanıyor.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, Covid aşısı yaptırmayan kişilerin toplu taşıma, yerel havayolları ve tren servislerinden faydalanamayacağını söyledi.

Plana göre, Kenyalılar eğitim, göç, vergi ve diğer hizmetlerde devlet kurumlarına girerken aşı kartı göstermek zorunda olacak.

Kenya'da bu haftadan itibaren 15 yaş ve üstü Pfizer/BioNTech aşısı olabilecek. Ülke, aralık sonuna kadar 10 milyon kişiyi aşılamayı planlıyor. Şu an Kenya'da nüfusun yüzde 10'undan azı aşılandı.