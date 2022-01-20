Kenya'da bir ulusal parkta, çok nadir şekilde, ikiz fil yavruları dünyaya geldi

Kenya'da bir ulusal parkta, nadir görülen şekilde, ikiz fil yavruları dünyaya geldi.

Erkek ve dişi yavrular, Samburu Ulusal Parkı'nda tur görevlileri tarafından bir safari sırasında farkedildi.

Filleri Kurtarmak (Save the Elephants) isimli vakıf, ikiz doğumla yalnızca ikinci kez karşılaşıldığını duyurdu.

Vakıf, fil doğumlarının yalnızca yüzde 1'inin ikiz olarak dünyaya geldiğini açıkladı.

Son kez ikiz doğumunun 2006 yılında olduğu da kaydedildi.

Reuters haber ajansına konuşan vakfın kurucusu Doktor Iain Douglas-Hamilton, ikiz yavrular için kritik bir süreç olduğunu söyledi.

Douglas-Hamilton, 15 yıl önce dünyaya gelen yavruların, doğumdan sonra uzun yaşamadığını hatırlattı.

Uzman isim, anne fillerin çoğu örnekte, iki yavruyu besleyecek kadar sütü olmadığını söyledi.

Hamilelik süresi 22 aya yakın sürüyor

AFP Bora isimli fil ve iki yavrusu

Afrika filleri, tüm memeliler arasında en uzun hamilelik dönemini yaşayan tür.

4 yılda bir doğun yapan bu filler, 22 ay kadar yavrularını karınlarında taşıyor.

Yasadışı fildişi ticareti ve yaşam alanlarının yok olması nedeniyle, filler, türü tehdit altındaki hayvanlar arasında kırmızı listede bulunuyor.

Kenya'da geçen yıl yapılan nüfus yoklamasına göre, en azından bu ülkede fil nüfusu arttı.