Kenya Cumhurbaşkanı: Ülkemizdeki Türk okullarının arkasındayız ve destekliyoruz

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta Türkiye ziyareti esnasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışındaki Fethullah Gülen cemaatine ait Türk okullarına yönelik kapatma girşimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki Türk okullarının arkasındayız, takdir ediyor ve destekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kenyatta, AKP ve Gülen cemaati arasında gerilime neden olan Türk okullarının kapatılması konusuna ilişkin değerlendirmesinde, Türk okullarından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ülkesine "daha çok Türk girişimcilerinin yatırım yapmasını" istediklerini, "Türk okullarının da bu anlamda önemli yatırımlar olduğunu ve Türk okullarını takdirle karşıladıklarını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül'ün 2009'da Kenya'ya ve Sahra Altı Afrikası'na ilk resmi ziyaretini yaptığını hatırlatan Kenyatta, bu ziyaret sonucunda iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendiğini, Türk Havayolları (THY) tarafından günlük ve doğrudan uçuşların tesis edildiğini, Kenya'yı bir cazibe merkezi olarak gören Türk yatırımcı ve turistlerin sayısının arttığını kaydetti.

Kenyatta, "Benim Türkiye'yi ziyaretim de benzer biçimde bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi hedefliyor. İşbirliğimizi daha da artırmak, gerek ikili gerekse çok taraflı ortamlarda büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

İki üke arasındaki bağların çok uzak bir geçmişe, 16. yüzyıla dayandığına işaret eden Kenyatta, "Her ne kadar farklı kıtalarda bulunuyor da olsak, ortaklığımız artık doğal bir hal almış durumda. Bugün Türkiye'ye gelmekteki maksadımız, Türkiye Cumhuriyeti devleti ile farklı anlaşmalar vasıtasıyla daha kolaylaştırıcı bir ortam yaratmak, karşılıklı piyasalara erişimi artırmak ve özel sektörün dahlini daha da yükseğe taşımak" diye konuştu.