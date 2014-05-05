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Dünya
Deutsche Welle

Kenya bombalarla sarsıldı

Kenya'da hafta sonu düzenlenen bombalı saldırılarda 6 kişi öldü.

05 Mayıs 2014 14:57


Cumartesi günü Mombasa'da bir otobüs durağına düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Dün başkent Nairobi'de düzenlenen eş zamanlı bombalı saldırılarda ise ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, saldırıları kınadı. Halkı sakin ve temkinli olmaya çağıran Kenyatta, bölgede güvenliğin artırılacağı sözünü verdi. Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Kenya 2012 yılından bu yana İslamcı militanlar tarafından düzenlenen kanlı eylemlerle gündeme geliyor.

Kenya Ordusu, 2012'den beri Somali'de Afrika Birliği adına El Kaide bağlantılı El Şebap örgütüne yönelik operasyonlar düzenliyor.

Nairobi'nin önde gelen alışveriş merkezlerinden birinde El Şebap militanları tarafından düzenlenen saldırıda 70 dolayında kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KenyaMombasaNairobiDevlet Başkanı Uhuru KenyattaKenyattaOrdusuSomali Afrika Birliği KaideDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/A.A/NH/HS

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