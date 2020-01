Kentucky kasabası, belediye başkanlığına üst üste dördüncü kez bir köpek seçti

ABD’nin Kentucky eyaletinin Rabbit Hash kasabasının halkı, belediye başkanlığına, dördüncü kez üst üste bir köpeği seçti.

Kasabanın yeni belediye başkanı olan üç yaşındaki pitbull cinsi Brynneth’in sandıktaki siyasi rakipleri de kendisi kadar sıra dışıydı: bir kedi, bir tavuk ve bir eşek. Brynneth, en yakın rakibine 1000 oy fark attı.

Amerikabületni'nde yer alan habere göre, Kasabalarının bir insan belediye başkanına ihtiyacı olmadığına karar veren Rabbit Hash sakinleri, 1990’lı yılların sonunda beri bu makama bir hayvanı seçiyor. İlk kez 1998 yılında “Goofy Borneman” adlı köpek belediye başkanı seçilmişti. Goofy, belediye başkanlığı devam ederken öldü.

Üstelik, bir tür bağış niteliği kazandırılan seçimde oy kullanabilmek için her seçmen 1 dolar ücret ödüyor. Bu para da her yıl kasabanın bir eksiğinin giderilmesinde kullanılıyor. Bu yılki seçimden elde edilen katılım parası yakın zaman önce yangında büyük hasar gören kasaba bakkalının (General Store) yeniden açılması için harcanacak.

Dört yıl boyunca kasabanın belediye başkanı olacak pitbull Brynneth’’ın sahibi Jordie Bamforth, Brynneth’in bir sonraki seçimde yeniden aday olup olmayacağı sorusuna şimdiden bir yanıt vermenin erken olacağını belirterek, ‘’Önümüzdeki dört yıl boyunca politikanın ona ne tür etkisi olduğuna bakacağız önce’’ dedi.

Peki bir köpek nasıl belediye başkanı seçiliyor?

Brynneth’ın seleflerinden köpek belediye başkanı Lucy Lou seçildiğinde kasabalılar bu soruya şu yanıtı vermişti: ‘’Dünyanın her köşesinde olduğu gibi burada da belediye başkanlığını en çok parası olan kazanıyor. Biz Rabbit Hash sakinlerinin farkı bizim bu konuda dürüst olmamız. Her yaştan insan, her oy için parasını verdiği sürece istediği kadar oy verebilir. Sandık başında ve oylama sırasında içki içmek ve eğlenmek da yasal.’’ Lucy Lou’nun özel kalem müdürü de seçim sonrasında, ‘’Seçimi gayet hakkımızla satın aldık’’ demişti.

Sadece köpekler mi belediye başkanı olabiliyor?

Hayır. Her ne kadar 1998’den beri bütün seçimleri köpekler kazansa da, kasabanın seçim yasalarının deyişi ile, ‘’insanlar da dahil bütün hayvan belediye başkanlığına aday olabiliyor’’. Bazı insan adayların olduğu seçimleri de köpekler kazandı. Seçimin organizsayonunda sorumlu olan Rabbit Hash Historical Society, bu yılki adaylardan Bourbon ve Lady’nin de kasabanın elçileri olarak tayin edileceğini açıkladı.

Brynneth’ın kasaba dışında olduğu veya başkanlık protokol görevlerini aksatacağı durumlarda sırasıyla Bourbon ve Lady, vekaleten başkan olacaklar.

Seiko yıl belediye başkanlığı yapan Lucy Lou, 2016 Eylül ayında görevini bıraktı ve ABD başkanlığına aday oldu.

Bir önceki başkan köpek ABD başkanlığına aday olmuştu

Kasabanın bir önceki belediye başkanı Lucy Lou adlı köpek, 8 yıllık görevini geçtiğimiz yıl Eylül ayında, belediye başkanlarının en fazla 8 yıl görevde kalması gerektiği kuralını yerleştirmek için istifa etmiş ve yeniden aday olmamıştı. Lucy Lou, ayrıca ABD başkanlığına adaylığını da açıklayarak ABD’de gündem olmuştu.

Yeni başkan seçim vaatleri ile göz doldurmuştu

Brynneth’ın seçim vaatleri kasabalının gönlünü kazanmasında önemli rol oynadı. İşte o vaatlerden bazıları:

Kamu yönetiminin küçültülmesi.

Görev süresi sınırlandırması. Brynneth en fazla iki dönem aday olacak. Ayrıca Kongre için de görev sınırı vaadinde bulunmuştu.

Seçim kampanyası vaatlerinde kısıtlama. Her belediye başkanı adayına eşit yem.

Herkese istediğiyle evlenme hakkı, herkese boşanacağı kişiyi seçme hakkı.

Rabbit Hash kasabasına gelen her canlıya dostça davranılacak. Kediler

(Ara sıra kedi kovalamaya düşkünlüğü ile bilinen Brynneth sözcüsü aracılığıyla, başkanlığı süresince daha dikkatli davranacağı sözü de verdi)

Yaklaşık 9 bin oy kullanıldı

Seçim kurulunun açıklamasına göre belediye başkanlığı seçiminde yaklaşık 9 bin oy kullanıldı. Kasaba bu seçimden 9 bin dolar gelir elde etti. Oy dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Brynn: 3367

Bourbon: 2336

Lady: 1621

Higgins: 495

Stella: 400

Walter: 397

Bossy: 216

Louis: 76

Izacc: 53