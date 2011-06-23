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Yaşam

Kentte yaşayanla kırsalda yaşayanın beyni farklı işliyor

Yeni bir araştırma, kentlerde yaşayanların beyninin kırsal yerlerde yaşayanlara göre farklı işlediğini gösterdi...

23 Haziran 2011 03:00

T24 - Yeni bir araştırma, kentlerde yaşayanların beyninin kırsal yerlerde yaşayanlara göre farklı işlediğini gösterdi. Bilim adamlarının yaptıkları beyin taramalarına göre, beyinde duygu ve kaygıyı düzenleyen, tehlikeyi algılayan iki bölge, stres altındaki kentli insanda aşırı faal hale geliyor.

Istiklal Caddesi - Beyoglu, Istanbul

Uzmanlar, bu farklılıkların ruh sağlığı bozukluklarının kentlerde daha sık görülmesini de açıklayabileceği görüşünde. Önceki araştırmalar, kentlerde yaşayanlarda kaygı bozukluğu riskinin yüzde 21, duygu durum bozukluğu riskinin ise yüzde 39 oranında arttığını gösteriyordu. Buna ek olarak şizofreni vakalarının, kentlilerde ya da kentlerde büyümüş insanlarda ikiye katlandığı biliniyor.

Almanya'daki Heidelberg üniversitesinde yürütülen yeni araştırmaya kentler ve kırsal kesimlerden 50'yi aşkın sağlıklı denek katıldı. Deneyler, katılımcıların performansları konusunda kaygılanmaları üzerine tasarlandı.

Araştırmanın sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı. Buna göre kentliler stres altındayken beynin ilgili bölgesi aşırı faaldi. Doktorlar, bunun beynin tehlikeyi algılayan bölümü olduğunu, bunun da anksiyete ve depresyonla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.

Guardian gazetesi, 2050 yılına gelindiğinde insanların yüzde 70'inin kentlerde yaşıyor olacağı yolunda tahminlere de yer veriyor.


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