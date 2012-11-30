Ödüllü belgesel: Ekümenopolis

Bir senelik festival gezmeleri, 10 haftalık vizyon serüveni, 100’ün üzerinde özel gösterimin ardından sonunda çok beklenen Ekümenopolis DVD’si çıkıyor.

Saraybosna Film Festivalinden İnsan Hakları Ödülü’yle dönen, SİYAD “En İyi Belgesel” ödüllü Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir, İstanbul’u nefes alınamaz hale getiren sistemin ilmek ilmek nasıl örüldüğünü; “Afet Yasası”nın içyüzünü, 2012 içerisinde temeli atılmak istenen 3. Köprü projesinin altında yatan dinamikleri ve olası sonuçlarını gözler önüne seriyor.

İlgiyle izlenen filmin, Özlem Ölçer tarafından tasarlanmış ve geri dönüştürülebilir çevre dostu kağıttan tek tek elle yapılmış özel kutusundaki DVD’si 21 Kasım’da bütün kitapçılarda ve müzik marketlerde bulunabilecek. Filme toplumun her kesiminin ulaşabilmesi için DVD mümkün olan en düşük fiyattan, 14.99 TL’den satışa sunulacak.

Bugün İstanbul “kontrolsüz kentleşme” hastalığının bütün belirtilerini gösteriyor. “Kentsel dönüşüm” yüzlerce yıllık mahalleleri yerlebir ediyor, insanları evsiz bırakıyor. Kent bir tarafta Bolu’nun, öteki tarafta bütün Trakya’nın suyunu çekiyor. Kuzey ormanları gözle görünür bir şekilde tahrip olurken, 3.köprü ve “Kuzey İstanbul” projeleri İstanbul’un son kalan orman ve su havzalarını tehdit ediyor.

Rant odaklı projeler kentlileri birbirinden koparıyor. Trafik her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Peki ya İstanbullular olarak biz bu değişimin neresinde yer alıyoruz? Kentler toplumun aynası ise, İstanbul’a bakarak kendi toplumumuz için ne diyebiliriz? Gelecek nesillere nasıl bir İstanbul bırakacağız?

Henüz 1980 yılında, yani ilk metropolitan ölçekli İstanbul planı yapıldığında kentin coğrafyasında en fazla 5 milyon kişinin sağlıklı ve insanca yaşayabileceği tespiti yapılıyordu. Bugün kent nüfusu 15 milyon. Böyle devam ederse 15 sene sonra 25 milyon olacak. Yani coğrafyasının kaldırabileceğinin 5 katı. Çarpıcı görselleriyle “Kentsel dönüşüm” masalını, 3. Köprü’yü, küresel kent iddiasını, yaklaşan emlak krizini, TOKİ’nin icraatlarını, mahalleleri, AVMleri, ormanları, Marmaray projesini, gökdelenleri, kısacası bütün İstanbul’u mercek altına alan Ekümenopolis, Ali Ağaoğlu'dan, Ayazma sakinlerine, Oktay Ekinci'den Mücella Yapıcı'ya, Mustafa Sönmez’den Hüseyin Kaptan’a pek çok önemli isme belgeselde yer veriyor.

Dünyada ve Türkiye’de birçok film festivalinde, üniversitede, mahallede ve BM Habitat ajansı gibi kentleşme üzerine birçok sempozyumda gösterilen yapımın yönetmenliğini İmre Azem, yapımcılığını ise Gaye Günay üstleniyor. Türkiye’de ilk defa “kitlesel fonlama” (crowd-funding) yöntemiyle, yani filmin samimiyetine ve niteliğine inanan insanların bireysel katkılarıyla dağıtımı gerçekleştirilen film, belgesel sinemanın etkisi üzerine de çarpıcı bir örnek teşkil ediyor.

Kente makro ölçekte bir bakışı animasyonlar, grafikler ve özgün müziklerle destekleyen bu film sayesinde İstanbul’u yeniden keşfedecek, ve umarız değişime seyirci kalmayacak onu sorgulayacaksınız. Çünkü kentler hepimizin. www.ekumenopolis.net

“Türünün bu sene yapılan en güzel örneklerinden biri.” Jord den Hollander Festival direktörü, Rotterdam Mimarlık Filmleri Festivali “İstanbul’un niceliksel büyümesinin yanında niteliksel küçülmesinin altını çizerek, aslında yaşadığımız şehrin, coğrafyanın ve bunun nezdinde dünyanın aldığı hali gözler önüne seriyor" Ekşi Sinema, Aylin Solakoğlu “Önce ikametgahı istanbul'a kayıtlı olan herkese, sonra da tüm türkiye'ye böyle göz kapakları arasına kibrit çöpü koyularak ya da a clockwork orange'daki gibi kelepçeli düzeneklerle bağlanıp zorla izletilmesi gereken belgesel film.” Ekşi Sözlük, nevroticzone

Ödüller:

Saraybosna Film Festivali – İnsan Hakları Ödülü

SİYAD – En İyi Belgesel Ödülü

İstanbul Mimarlar Odası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali – En İyi Belgesel Ödülü

Documentarist: İstanbul Belgesel Günleri – Yeni Yetenek Ödülü

Filmin katıldığı festivallerden bazıları:

İstanbul Film Festivali - Ulusal Yarışma (IKSV tarihinde ilk kez bir belgesel ulusal yarışmada kurgu filmlerle

birlikte yarıştı.)

Rotterdam Mimarlık Filmleri Festivali – Açılış Filmi

Eastern Neighbours Film Festival, Hollanda

Sheffield, İngiltere

L`Alternativa, İspanya

Reel Earth, Yeni Zellanda

Zürih Film Festivali

Hamburg Film Festivali

One World, Polonya

Künye:

Yönetmen: İmre Azem

Yapımcı: Gaye Günay

Ortak Yapımcı: Stephan Anspichler

Yardımcı Yapımcılar : Kaan Çuhacı, Fikret Manoğlu

Kurgu: Eray İlhan, Arzu Volkan

Kurgu Asistanı: Mesut Ulutaş

Müzik Yapımcıları: Lari Dilmen, Nilüfer Ormanlı

Çizimler: Özlem Ölçer

Motion Graphics: Egemen Şenkardeş, Sinan Büyükbaş, Uluç Ali Kılıç

Özel Efektler: Onur Güngör, Piero Masztalerz

Basın iletişim:

Gaye Günay Twitter: ecumenopolis

gayegunay@hotmail.com Facebook: ekümenopolis

Görseller için: www.ekumenopolis.net/press/press_kit.zip

Resmi fragman: http://youtu.be/u1bMXwPzzAc

DVD ingilizce altyazılıdır.

Ucu Olmayan Şehir fragmanı

Ekümenopolis: Bir İstanbul Hikayesi (filmden bir bölüm)