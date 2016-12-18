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Yaşam

Kentsel dönüşüm yüzlerce kediyi evsiz bıraktı

"Kedilerin çoğu evcil, bazıları açlıktan ölmüş”

18 Aralık 2016 21:26

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm kapsamında Santral ile Kepez Mahallesi’ndeki yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkım öncesi 20 bin kişinin oturduğu iki mahalledeki görüntü savaş alanını andırırken, kentsel dönüşümden mahalledeki kediler de zarar gördü. Mahallede oturanlar sözleşme gereği başka binalara taşınınca yüzlerce kedi evsiz kaldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, mahallenin boşaltılmasının ardından açlıkla mücadele eden, uzun süre hayvanseverlerin getirdiği mamalarla beslenen kediler, görevlilerin 2 mahalleyi şantiye alanı ilan etmesi ve ardından halkın içeri girmesinin yasaklanmasıyla zor durumda kaldı. Girişlerin kapatılmasıyla kediler açlıkla karşı karşıya kaldı. Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği üyeleri, yetkililerden izin alarak alandaki kedileri binbir güçlükle başka alanlara nakletmeye çalışıyor.

Açlıktan ölenler var 

Dernek Başkanı Arife Yanık, insanların taşındıktan sonra yüzlerce kediyi arkalarında bıraktığını söyledi. Kedilerin sayısının fazlalığı nedeniyle nakliyede zorluk yaşadıklarını belirten Yanık, “Acilen mama ve tahliye desteğine ihtiyacımız var. Ağlarla kedileri yakalamaya çalışıyoruz. Hasta olanları yakalama kafesleriyle nakil yapacağız. Kedileri besleme noktalarına taşımaya çalışıyoruz. Muhtemelen burada oturanlar daireye çıktıkları için kedilerini götüremedi. Kedilerin çoğu evcil. Bazıları açlıktan ölmüş” diye konuştu.

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